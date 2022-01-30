小米12 Pro可120W快充

小米聲稱，小米12 Pro的充電速度高是源於使用了自家研發的「澎湃P1」快速充電晶片。此外，小米12 Pro也支援QC4、QC3+、PD3.0等快速充電標準。

小米12 Pro除了充電快，還配備4nm製程的高通新一代八核心處理器，主頻最高達3GHz，數據傳輸速度達到6400Mbps的LPDDR5 RAM。顯示屏是6.73吋的AMOLED，解像度高達3200×1440，更新率最高可達120Hz（每秒120次）。

蘇神代言 突顯「超快」形象

至於稍次一級的小米12，規格亦大同小異，只是有線快速充電技術降至67W，無線快速充電技術同為50W。小米12 Pro和小米12的售價分別由4699元和3699元人民幣起。

另外，內地短跑名將蘇炳添去年8月1日在東京奧運創下100米短跑亞洲紀錄9.83秒之後大約10日，小米就瞬即簽下他成為品牌代言人。這次推出突顯「超快」形象的小米12系列，「蘇神」正好大派用場，為該系列拍攝宣傳照（圖）。

明報記者 薛偉傑

[行銷新意思]