疫情挫澳旅業 威尼斯人房價6年低 業界：農曆新年生意難樂觀 冀稍後可「執尾彩」

明報記者 陳偉燊

隨着澳博（0880）旗下上葡京及毗鄰的葡京人等酒店陸續開幕，截至去年底，澳門酒店房間數目增逾一成至3.87萬間。本報翻查各大酒店官網資料，今年農曆新年檔期，只有少數酒店如近年開業的倫敦人等在大年初二後出現預訂爆滿情况。近年廣受旅客歡迎的路氹區賭場渡假酒店，房價紛紛向下，當中部分老牌酒店甚至跌破千元。以金沙中國（1928）旗下威尼斯人酒店為例，其豪華皇室套房在大年初一叫價為958.4元，見6年低位。毗鄰銀河娛樂（0027）的澳門銀河，其城市景觀豪華大牀客房大年初一房價則為918.4元。

僅少數酒店年初二後訂房爆滿

至於開業不久的上葡京酒店，大年初一房價亦見受壓。以上葡京的豪華客房而言，大年初一晚房價為779.35元（見圖），遠低於去年聖誕節檔期正日叫價的893.3元；至於葡京人的高級客房房價則為784.06元。

澳門旅遊業議會理事長胡景光表示，受近期珠海疫情影響，近期平均每日訪澳旅客僅約1萬人，若最終疫情得到防控，加上過往大部分內地遊客都會在大年初二、三後陸續訪澳，他估計澳門旅遊市道仍有機會在農曆新年尾段「執到尾彩」。

胡景光估計，如訪澳旅客人數重回至日均約2萬人，整體酒店入住率可提升至約五成左右，但難以預測房價及入住率具體水平。他稱，澳門半島酒店房價已跌至約300至600元，至於路氹酒店，除較高級酒店可見過千元水平，一般已低見800至900元。

澳半島酒店房價跌至300至600元

因應珠海疫情持續及防控隔離措施仍然較嚴格，實德環球（0487）副主席馬浩民認為，措施或窒礙內地旅客訪澳意欲，預期業界會錯失前半新春檔期生意，希望稍後時間旅客可以回升至每日約3萬至4萬人，追回部分生意損失。現時他預估不到賭收水平甚至房價走勢，但是肯定房價處於偏低水平，賭收料亦較去年同期遜色。