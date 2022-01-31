涉不法開賭洗黑錢 德晉主席陳榮煉被捕

濠博新聞：瀛海主席蔡偉振同被捕

勵駿表示，董事會已知悉陳榮煉遭澳門司法警察局逮捕及拘留，惟認為鑑於集團本身由管理人員團隊經營，而上述事件與陳榮煉的個人事務有關，與勵駿無關，預期事件不會對集團日常經營產生重大不利影響，集團將密切監視及檢討，適當時候刊發進一步公告。瀛海昨晚至截稿前未有發表公告。

澳門司警發言人稱，警方自2019年主動根據情報展開調查，並對去年11月周焯華案件後續跟進，發現案中兩名疑犯涉嫌不法經營賭博及「賭底面（或稱賭枱底，指以槓桿形式在賭枱以外加大注碼）」，其中陳姓男子負責經營及操控相關犯罪集團，而蔡某則從旁協助。

發言人稱，警方在日前於新口岸區一家酒店拘捕兩名疑犯，調查期間二人拒絕合作，未有回應警方提問。隨後警方到涉案人住所及辦公地點搜查，搜出大量電腦、伺服器、硬盤、文件及折合410萬港元現金。