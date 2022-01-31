業界：賭廳前景難料 或轉戰東南亞

博企自營貴賓廳 須登記身分「趕客」

林繼光認為，雖然目前仍有不少博企自行經營貴賓廳（俗稱「公司廳」）繼續營業，但由於公司廳客戶需要登記身分、提供證件，並只能用現金交易，並非所有大戶願意光顧，難免影響訪澳意欲，連帶貴賓博彩相關的訂房反應亦受到影響。他指出，在澳門推出博彩條例修訂，以及周焯華等人被捕等事件後，賭廳業界預期未必能維持和賭場拆帳模式，料業界會轉戰新加坡、菲律賓等東南亞市場。

據澳門博彩監察協調局的數據亦顯示去年第四季貴賓博彩轉碼約48.99億澳門元，按季挫近兩成，反映內地打擊非法博彩及龍頭賭廳集團太陽城停業等因素令行業受衝擊，料今年首季在只餘少數賭廳營運下，貴賓博彩收入進一步縮減。