美科網股拆細成風 Google績後1拆20 稱便利散戶買賣 母企股價早段飈一成

Alphabet旗下Google的搜尋業務收入上季出乎意料強勁，令投資者憧憬即使新冠疫情消退，Alphabet的增長勢頭仍將持續。市場人士指出，Alphabet罕有地宣布拆股的消息令人意外，此舉有助更多散戶負擔得起該股，而不會對該公司的基本面構成影響。自去年初至今，Alphabet股價升近七成，跑贏主要大型科技公司。

亞馬遜亦曾多次傳出拆股

不少美國大型企業往往在股價顯著上升後拆股（見表），而亞馬遜（美：AMZN）則是另一多次盛傳可能加入拆股行列的巨企。分析認為，Alphabet今次拆股後，理論上可取代IBM（美：IBM）納入道指成分股。由於道指是「價格加權指數」而非「市值加權指數」，意味企業股價愈高，對指數影響愈大，令Alphabet因而無法被納入道指。不過Alphabet的股權架構複雜，是否適合納入亦是相關委員會需考慮事項。

Alphabet股份流通量將增19倍

Alphabet第四季收入按年增長32%至753億美元，低於第三季的41%按年增幅，不過第四季收入較分析師預期足足高出30億美元。上季Alphabet利潤按年增長36%至206億美元，每股盈利按年增長38%至30.69美元。全年利潤增長89%至760億美元。

市場人士原已為主要科技企業在2022年增長放慢作準備，在蘋果（美：AAPL）公布上季收入創新高後，Alphabet年底表現亦持續強勁，加上後者對廣告業務作出樂觀的預測，使投資者重新評估部署。

核心搜尋業務上季收入增36%

Google的核心搜尋業務上季收入按年增長36%至433億美元。整體廣告收入上季按年增33%至612億美元。Alphabet商務總監欣德勒（Philipp Schindler）表示，業績受惠於人工智能系統增強，提升廣告潛在效果。數據顯示，蘋果加強保護iPhone用戶的私隱，暫未對Alphabet廣告業務帶來影響。然而，投資者仍憂慮私隱標準收緊最終仍可能削弱Google的廣告效力。

除廣告業務強勁，該公司上季的雲業務收入亦按年增長45%至55.4億美元，增幅與競爭對手亞馬遜和微軟（美：MSFT）大致相若。

（綜合報道）