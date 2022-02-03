李寧牽頭Trinity Acquisition申SPAC上市

上月已有4家SPAC申請上市

據聯交所資料顯示，多間公司在假期前夕遞交上市申請，當中包括Trinity Acquisition及Interra Acquisition兩家SPAC，連同較早前由招銀國際發起的Aquila Acquisition，以及內地私募基金泰欣資本和龍石資本發起的Tiger Jade Acquisition，至今已有四家SPAC提出上市申請（見表）。

李寧萊恩資本創辦人任高層

據初步招股文件顯示，3名發起人李寧、私募基金萊恩資本（LionRock）及Astrapto分別持有Trinity Acquisition所有B類股份33%、42%及25%，其中李寧將出任公司董事長，萊恩資本創辦人蔣家強則會出任聯席首席執行官及首席財務官。

值得留意的是，李寧與萊恩資本合作不少，其中包括透過旗下非凡中國（8032）與萊恩資本合作入主英國鞋履品牌Clarks。

有別於其餘3家正在申請上市的SPAC都專注新經濟領域，Trinity Acquisition 計劃專注收購消費品牌業務，指目標是「在內地有強大增長潛力並可受益於發起人及管理團隊的專業運營知識及能力的全球性消費領域生活方式公司，以創造長期股東價值」。

至於同日申請上市、由內地私募基金春華資本及農行（1288）旗下農銀國際發起的Interra Acquisition，則計劃聚焦大中華地區的高增長公司，目標範疇包括創新科技、消費及新零售、先進製造、醫療健康及氣候行動領域等。春華資本及農銀分別持有Interra Acquisition 60%及40%股權。