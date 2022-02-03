元宇宙虛擬房產 今年銷售料達78億

TerraZero提供虛擬房產按揭

自facebook於去年10月底宣布改名為Meta Platforms（美：FB），宣示將專注於元宇宙發展，元宇宙的虛擬房產銷售額顯著上升，單在去年11月的銷售額已增至1.33億美元。元宇宙技術公司TerraZero Technologies公布，已提供第一筆元宇宙住宅按揭貸款，讓客戶在基於以太坊的元宇宙平台Decentraland購買虛擬房地產。這些虛擬房地產透過非同質化代幣（NFT）進行交易，而NFT只能由單一擁有者持有，因此當貸款批出後，TerraZero將註冊為該NFT的持有者，直至客戶還清貸款，才能更改持有者身分。

此外，全球持有比特幣最多的上市公司MicroStrategy（美：MSTR），第四財季虧損9000萬美元。這主要由於比特幣大跌，導致其持有的比特幣價值被減值近1.5億美元。MicroStrategy早段股價跌逾3%。

（綜合報道）