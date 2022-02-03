英皇文化4元收購中港電影院線 須承擔5.32億淨負債
文章日期：2022年2月3日
【明報專訊】英皇文化產業（0491）周一晚公布，向集團主要股東楊受成收購內地6個城市的英皇院線，支付象徵式代價4元，惟須承擔該公司截至去年底止約5.32億元淨負債。集團解釋稱，藉今次收購可將放映網絡覆蓋範圍擴大至香港核心區及內地的一線及二線城市，鞏固電影放映業的地位。
根據公告，英皇文化今次收購的私人公司Tale Success，旗下資產涵蓋一間位於香港的戲院和8間位於內地的戲院，分佈於上海、深圳、成都、佛山、珠海及合肥，該批戲院目前俱以「英皇」品牌營運，完成後將統一至集團旗下。
集團稱，Tale Success截至2020年6月及去年6月底兩個財政年度，分別錄得稅後虧損2.28億元及5669.4萬元；若不計及減值虧損，該兩個年度則虧損約5690萬元及3110萬元。參考截至去年9月底止數據，該公司未經審核合併負債淨額5.32億元，以及持待售貸款3.22億元。
英皇文化稱，今次收購主要考慮到內地過去兩年已成全球最大票房市場、娛樂和消閒需求增長、一旦疫情受控將有利業績恢復，因此認為以名義價值進行收購是一個珍貴收購機會，集團管理層亦對電影放映市場長遠前景樂觀。