英皇文化4元收購中港電影院線 須承擔5.32億淨負債

根據公告，英皇文化今次收購的私人公司Tale Success，旗下資產涵蓋一間位於香港的戲院和8間位於內地的戲院，分佈於上海、深圳、成都、佛山、珠海及合肥，該批戲院目前俱以「英皇」品牌營運，完成後將統一至集團旗下。

集團稱，Tale Success截至2020年6月及去年6月底兩個財政年度，分別錄得稅後虧損2.28億元及5669.4萬元；若不計及減值虧損，該兩個年度則虧損約5690萬元及3110萬元。參考截至去年9月底止數據，該公司未經審核合併負債淨額5.32億元，以及持待售貸款3.22億元。

英皇文化稱，今次收購主要考慮到內地過去兩年已成全球最大票房市場、娛樂和消閒需求增長、一旦疫情受控將有利業績恢復，因此認為以名義價值進行收購是一個珍貴收購機會，集團管理層亦對電影放映市場長遠前景樂觀。