創科實業創辦人鍾志平：需提高年輕人參與工程興趣

「會不斷失敗 亦要不怕失敗」

鍾志平回憶年輕時加入電子行業，體會到科技、創新完全離不開工程。「過往工廠搞裝配為主，老一套方法是用勞力去做」，但他認為現在不能夠再重複這一套，而是用智慧去構思創新意念並落地，「會不斷失敗，亦要不怕失敗」。他以自己創辦創科為例，初期亦經歷過不少失敗、產品反應不理想的難受過程，坦言做生意沒可能只會「一味上升」。

鍾志平說，要做到成功將產品落地、搞創新科技，始終需要借助工程去實現，因此「香港有需要更多人才，讓更多年輕人提起對工程的興趣，甚至去推動STEM（科學、科技、工程、數學）教育」。

他認為，香港愈是不停發展，愈掌握對工程的認知，可發揮的空間更是無限。正因為如此，他透過鵬程慈善基金向城市大學工學院捐贈400萬元，成立首項為期24個月的STEM教育計劃，冀自中學階段，讓學生去體驗，以及聯同工學院師生參與科研工作。

城大工學院副院長（教育）兼「鵬程優才工程學庫」總監石燦鴻更透露，鍾志平期望可以再進一步，從小學起引起學子對工程的興趣，早些規劃前路。

與大灣區合作「1加1等於3」

在港推動年輕人對工程的興趣同時，因應毗鄰深圳發展工程同樣相當快，以及大灣區人口及面積更大等因素，鍾志平認為，香港可以考慮以什麼方式合作可有更快的發展，「做到1加1等於3」，不用僅限於電子、通訊工業，而是借助工程方面的知道，參與更多產品開發工作。

[專訪]