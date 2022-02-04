fb活躍用戶史上首降 Meta暴跌26% 蘋果私隱政策TikTok挑戰夾擊 市場憂見頂

除了爭奪用戶面臨壓力，該公司也受到蘋果（美：AAPL）近期的iPhone私隱政策轉變影響，使其追蹤用戶數據及推送定向廣告變得困難。市場憂慮Meta發展見頂，其股價早段暴跌26%，創52周低位，市值蒸發逾2000億美元（約1.56萬億港元）。

Meta市值蒸發1.56萬億 拖累納指早段跌逾2%

若Meta股價急挫兩成，將拖累朱克伯格的淨資產跌至970億美元，身家單日蒸發240億美元。Meta令人失望的業績，逆轉了此前微軟（美：MSFT）、蘋果（美：AAPL）和Alphabet（美：GOOG）的強勁季績，令投資者對科技股重燃的樂觀情緒。連日反彈的納指再次下挫，早段跌逾2%。標普500指數早段跌1.5%，道指跌逾300點。跟Meta一樣依賴廣告收入的社交媒體公司Snap（美：SNAP），早段股價挫兩成。

每日活躍用戶跌之際，facebook上季的月度活躍用戶持平於29.1億，低於分析師預期。朱克伯格表示，人們打發時間有很多選擇，像TikTok這樣的軟件正迅速增長，市場競爭為Meta的廣告業務帶來短期壓力。《金融時報》形容，這是Meta在「用戶注意力爭奪戰」輸給TikTok等軟件的最新證據，與其競爭對手Alphabet旗下Google的電商廣告大增呈強烈對比。

蘋果新規將令今年少收100億美元

Meta承認可獲取的用戶數據愈來愈少，估計蘋果私隱政策將在2022年使Meta收入減少100億美元。Meta料2022年第一季收入將介乎270億至290億美元，低於分析師預期的303億美元。這預測相當於收入按年增長3%至11%，而任何低於11%的增幅，都將會是Meta成立以來最緩慢的增長。

為吸引年輕用戶使用，Meta近期致力發展短視頻功能Reels，與TikTok打對台。用戶花多了時間使用變現能力較弱的Reels，也影響到Meta的收入增長。目前Reels帶來的廣告收入，低於facebook的動態消息（News Feed）及限時動態（Stories）。

稱通脹供應鏈影響廣告商預算

Meta警告，通脹和供應鏈中斷等宏觀經濟挑戰，也影響到廣告商的預算。營銷服務網絡Mindshare Worldwide表示，與供應鏈相關的挑戰及其對廣告商的影響、蘋果私隱政策轉變的長期威脅，以及消費者轉向Meta變現能力較低的功能，這些因素結合起來嚇跑投資者，預示其好日子可能過去。Meta上季利潤按年跌8%至103億美元，是自2019年第二季以來首次下跌，而分析師預期為109億美元。

（綜合報道）

[國際金融]