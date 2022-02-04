元宇宙部門燒逾百億美元 Meta料今年虧損續大增

翻查數據，Reality Labs在2019年經營虧損為45億美元，2020年的經營虧損為66.2億美元，虧損幅度持續擴大，突顯Meta正不惜工本尋找新的增長空間。面對收入增長潛在放緩，Meta的利潤又受到其對元宇宙的高昂開支所擠壓。Meta高層曾預期，可能要長達15年才能實現元宇宙願景。分析認為，若不是Reality Labs狂燒銀紙，拖累了Meta的整體盈利能力，Meta去年利潤可大幅增加。Meta去年利潤為394億美元。

SONY Spotify業績遜預期

此外，受晶片短缺影響，SONY（日：6758）下調PlayStation 5的銷售預測，並公布遊戲業務在聖誕假期的銷售遜預期。SONY警告，供應和物流方面的挑戰將在今年持續，其股價昨挫6%。另外，Spotify（美：SPOT） 用戶增長前景略遜預期，股價昨早段挫一成，創52周低位。

（綜合報道）

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