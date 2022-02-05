虎年紅盤高收771點 13年最牛 匯控升5% 58元蟹貨區現沽盤

明報記者 歐陽偉昉

國指昨收報8584點，升2.81%。科指收報5581點，升3.05%。至昨晚10時45分，恒指夜期報24,524點，低水49點。

英倫銀行周四加息0.25厘合乎預期，不過9名委員有4人傾向一次過加息0.5厘，則在市場預料之外，新加坡銀行預期，英倫銀行至今年8月將再加息多3次至1.25厘，連同去年12月合共加息5次。匯控同時受惠於英美收緊貨幣政策，昨早高開4%，創兩年新高，收市報57.9元。另外，渣打（2888）亦升4.83%，同創兩年新高，收報58.6元。

葉尚志：匯控60元料回吐

時隔兩年，匯控股價回到接近60元水平，不過尾市在57.95元有逾800萬股主動沽盤，佔當時盤量達91%（見圖）。第一上海首席策略師葉尚志認為，雖然加息短期有助推升匯控，但匯控以往實行每年穩定派息0.51美元，在去年公布改變政策，派息與盈利掛鈎，今年派息政策亦未明朗，對長期收息的投資者有影響，另外加息或減慢經濟復蘇，也不利銀行業務。他認為匯控在60元會有回吐。

冬奧開幕 李寧安踏跑贏大市

藍籌金融股做好，中銀香港（2388）和恒生（0011）升逾3%，保險股友邦（1299）亦升5.39%，與匯控合共貢獻恒指219點升幅。北京冬奧昨日開幕，體育用品股乘機炒上，李寧（2331）和安踏（2020）分別升7.63%和6.35%。

科技股做好 阿里巴巴升5.6%

另外，創科實業（0669）及海底撈（6862）均反彈逾8%，為昨日表現最佳藍籌。創科公布雖然面對供應鏈瓶頸等情况，集團仍將實現上半年的內部績效目標。科技股方面，阿里巴巴（9988）亦升5.61%，為推動恒指上升的另一動力。

恒指收復100天線

恒指上周二（1月25日）未能企穩100天線，昨日再次挑戰成功。葉尚志指早前農曆新年長假臨近時北水減弱，港股面臨外圍波動缺乏承接力，不過下周一港股通恢復後，北水回歸有助穩定港股，他對後市維持看好，預期恒指有機會上試25,000點，甚至25,700點水平。