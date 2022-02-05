證監：A股期貨成交超科指期貨

各大投行主要持倉者

證監會統計，在去年10月18日至12月31日，MSCI A股期貨的平均每日成交量為1.16萬張合約，名義價值為7.94億美元（約62億港元）。截至去年底，未平倉合約數量上升至31,710張合約（見圖），名義價值為21.67億美元（約169億港元）。證監指各大投資銀行愈來愈積極參與MSCI A股期貨交易，是主要持倉者。

科技股成交佔比升至35%

此外，論文回顧指過去數年科技股在港股市場變得愈來愈重要，科技股上市大幅提振了交易活動，因為這些公司通常是知名品牌及大型股，故投資者興趣濃厚。去年，科技股佔股票市場成交額的35%，較2016年的9%急升，除科技股外的恒指成分股佔成交額則由2016年的45%，跌至去年的27%。

以全年成交額與年末市值的比例計算，科指的成交額比率為99%，亦較2016年的49%急升，也遠高於科技股以外的恒指成分股去年成交額比率的46%。論文指出，一般來說，科技股相對較為波動，其歷史市盈率亦處於高水平，截至2021年底，恒生科技指數為14.9倍，相對恒指為9.3倍，可能會對大市構成影響。