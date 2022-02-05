太古廣場去年零售額升27% 末季放緩

預告第五波疫情影響市場復蘇

太古地產昨日股價反覆向上，全日收升4.1%至21.55元，創近一個月新高。集團發言人表示，香港零售市場去年有所回升，集團旗下的商場去年第四季銷售額按年錄得穩定增長。不過，集團預告第五波疫情影響市場復蘇步伐，零售業首當其衝，其中餐飲、美容健身以及消閒娛樂均嚴重受挫。

除了太古廣場，集團旗下太古城中心去年底租用率維持100%，零售銷售額增長錄8.8%，較去年首3季7.1%升幅有所擴大。另東涌東薈城名店倉出租率增至100%，零售銷售額增長則保持21.6%增長水平。

稱疫情未回穩 寫字樓市場疲弱

香港寫字樓方面，太古廣場去年第四季租用率升至98%，租金調幅仍然維持下調4%。太古坊（整體）上季租用率按季微跌至97%，租金則錄4%升幅。港島東中心及太古坊一期季內租用率同樣回落至99%，租金上調一成；至於其他太古坊辦公樓租用率則有所上漲，錄得97%。

集團發言人續稱，新冠病毒疫情仍未回穩，香港整體寫字樓市場維持疲弱；而集團旗下本地寫字樓年內租金水平穩定，租用率維持於高水平。集團對本港長期前景充滿信心，並將繼續擴展本地寫字樓物業組合，包括太古坊二座將於今年中落成，預計落成後將新增100萬平方呎甲級寫字樓樓面。