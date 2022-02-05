上月GMV近7億新高
文章日期：2022年2月5日
【明報專訊】港府上月因新冠變種病毒Omicron疫情肆虐，再度收緊本地防疫措施，帶挈網購、民生類別商戶疫市受惠。本地網購平台龍頭HKTVmall母企香港科技探索（1137）昨日收市後公布，平台上月錄得近7億元訂單總商品交易額（GMV），按月升14.4%，並較2020年同期上漲23.9%，創歷來單月GMV新高，而且是首次連續兩月GMV高於6億元水平。
首連續兩月GMV逾6億
香港科技探索昨日收報7.6元，升5.3%。集團稱，受農曆新年前效應，以及政府收緊新冠病毒防疫措施帶動業務表現達新高，指對今年全年GMV目標75億至80億元而言「屬令人鼓舞的開端」。月內平均每日訂單總商品交易額為2250萬元，按月升14.2%，並較2020年每月平均1820萬元增長23.6%；平均每日訂單數量錄4.74萬張，較去年12月4.14萬張再上漲14.5%，按年更急增32.8%。另外，平均訂單值為476元，按月持平，惟按年下跌6.5%。
活躍用戶按月增7%
客戶增長方面，上月曾於HKTVmall購物的獨立客戶數量達54.4萬，較去年12月50萬人次按月增加8.8%，按年則升近三成；每月活躍使用者則錄155.8萬人次，按月增加7%，按年則增長5.8%。