虛擬資產服務發牌制 交立會審議

申領者須香港成立固定營業地點

文件將「虛擬資產」界定為以數碼形式表達、計算或儲存價值的資產單位，用作公眾接受的交易媒介、貨物或服務付款、清償債項或投資用途等。除上述的申領牌照期限，文件表示，只有在香港成立並設有固定營業地點的公司；或在其他地方成立，但在本港根據《公司條例》註冊的公司，方會獲考慮發牌。

持牌「虛擬資產」服務提供者在初期只可以向專業投資者提供服務；同時為避免利益衝突，有關服務提供者須把客戶資產存在於有聯繫實體，藉此將有關資產分隔，更不可從事坐盤交易。

港府希望透過此監管制度，從而確保香港營商環境穩健，維護香港的國際金融中心聲譽。

建議貴重金屬交易商 分兩級註冊制

另外，《草案》亦建議訂立貴重金屬及寶石交易商兩級註冊制度，涉12萬元或以下現金交易的貴重金屬及寶石交易商，只須要第一級註冊；現金交易金額高於12萬元，就要第二級註冊。交易商須要在註冊制度生效後270天內註冊；來港參加珠寶展銷會的境外交易商則可獲豁免。