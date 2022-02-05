受惠Rivian 盈利倍升 亞馬遜早段漲12%

不包括Rivian的投資收益，亞馬遜上季的整體經營利潤為35億美元，按年減少近五成，反映期內物流及勞動力等成本上漲的影響。若沒有AWS的貢獻，亞馬遜上季會錄得18億美元的經營虧損，突顯AWS業務是亞馬遜的支柱。儘管AWS服務上季出現多次故障，但近期仍與Meta（美：FB）、高盛（美：GS）等簽署新的合作協議。不過業界分析指出，一些AWS客戶近期表示應避免過度依賴單一雲端服務供應商，令AWS的客戶忠誠度面臨考驗。AWS的競爭對手微軟（美：MSFT）Azure雲計算業務及Alphabet（美：GOOG）旗下的Google雲，兩者上季收入分別按年增長46%及45%，增幅略高於AWS。

AWS雲計算業務收入增近40%

AWS以外的業務虧損，主要由勞動力短缺、供應鏈限制及通脹引起，令亞馬遜為電商業務花費巨資，以確保貨品迅速交付。為此亞馬遜上季成本比正常水平高出約40億美元。亞馬遜行政總裁賈西（Andy Jassy）表示，正如此前所料，聖誕旺季營運成本上漲，受新冠變種病毒Omicron影響，成本問題將在首季持續，儘管存在一些短期挑戰，亞馬遜對前景感到樂觀。

以往亞馬遜將廣告收入歸入「其他」業務，亞馬遜在今次財報首次披露其廣告業務的狀况。該業務上季收入按年增長33%至97億美元，佔亞馬遜總收入7%。相關業務全年收入312億美元，這意味亞馬遜在數碼廣告領域的規模，較其雲端業務對手微軟更大。微軟去年全年廣告收入超過100億美元。亞馬遜又透露，將於稍後把Prime會員年費上調至139美元，是2018年以來首次加價。不過受匯率的負面因素影響，亞馬遜上季整體收入僅增長9%至1374億美元。亞馬遜預期，第一季經營利潤不超過60億美元，低於去年同期的89億美元。

（綜合報道）

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