疫下反思生活 美單月逾400萬人辭職

資料來源：華爾街日報、金融時報、彭博社、Zerohedge

根據美國勞工部職位空缺及勞動力流動調查（JOLTS）數據，美國12月的職位空缺總數接近1100萬個，職位空缺比失業人數多出460萬個。聖路易斯聯儲銀行研究顯示，與2020年1月相比，截至2021年10月，美國退休人數增加了330萬，增幅達7%。其中女性比男性更有可能退休，尤其是在65歲以上人群，而白人比同齡黑人、西班牙裔及原住民更有可能退休。退休原因包括擔心自己健康，又或需要照顧家人。另一因素是由於環球央行「放水」帶動資產價格升值，促使更多美國人決定退休。

職位空缺較失業人數多460萬

部分人離開職場之際，不少人決定辭職跳槽，尋求更優厚工作待遇。在2014至2017年擔任美國勞工統計局長的康奈爾大學勞工經濟學家格羅申（Erica Groshen）表示，空缺職位供過於求，反映仍然留在職場的工人，不願意接受這些職位空缺所提供的薪酬條件。

隨着經濟活動重新開放，增加了企業對人手的需求，僱主發現工人對待遇要求有所提升。例如一些家長不願恢復工作，除非他們找到可負擔的託兒服務，促使僱主提高工資來吸引工人。

與其他勞動力市場相比，美國勞動力市場更緊張，部分源於美國政府應對疫情的方式。當歐洲國家傾向保護就業，美國政府決定保護經濟。英國、德國、法國、意大利和西班牙在2020年4月疫情升溫之際，透過勞工休假計劃支援約3200萬個工作崗位，目前仍有數百萬人參與此類計劃。美國則允許企業解僱不需要的工人，然後向失業者發放支票。但這意味經濟活動重啟後，企業不得不重新招聘工人。

工資升吸引工人跳槽 企業勞動成本壓力更大

酒店和餐廳等休旅行業職位流失率最高。國際貨幣基金組織（IMF）最近發表報告指出，很多休旅行業職工可能不願重投工作繁重、且報酬不高的工作。更多人希望把握勞動力緊張的時機，尋找薪酬更高的職位。

根據亞特蘭大聯儲銀行數據，去年8月至10月期間，跳槽工人工資中位數增長5.1%，留在原本職位工人工資中位數增幅為3.7%。分析認為，工資提升變相吸引更多工人跳槽，令企業面臨更大的勞動力成本上漲壓力。

年輕一代似乎對工作感倦怠

市場人士寄望當疫情相關的經濟混亂逐漸消退，大辭職潮可望步向終結。然而，值得注意的是，年輕一代似乎對工作愈來愈感到倦怠。微軟進行的一項調查顯示，年輕員工對工作投入程度較低，且不太渴望提出新想法。約60%的Z世代（1990年代至2000年代出生人士）受訪者形容自己在工作中「掙扎」。愈來愈多美國人重新思考工作與生活平衡，這可能會激發美國社會渴求慷慨的歐洲式社會安全網。不過當前美國政府債務負擔沉重，爭取改善社會保障可能會遇到更多阻力。

[企業地球村]