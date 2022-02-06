Eric Kung：發展績效還是管理績效？

現代商業環境的複雜與競爭促使團隊成員間必須互相合作、扶持，才能達到突破績效瓶頸期的目標。換言之，團隊的績效表現能反映出領袖的表現與效能。而為大眾所熟識的正向心理學與正向領導力雖能幫助團隊發展績效，但在績效管理層面上卻並無作用，以致我們會偏重於領導力的發展而忽略了管理技能的重要。

僅憑願景激勵員工 不代表能維持良好運作

現實中，領袖一直在扮演着管理者的角色。一名缺乏管理技能的領袖實際上也難以走得長遠，因為僅僅憑藉公司的願景去激勵員工，並為他們提供教練指導，不代表能維持良好的業務運作。讓我以招募員工作為例子說明，當一名領袖打算創建一個新的團隊，他用盡心力地招募優秀人才，並與人力資源及人才發展部門的經理緊密合作，以確保自己能做到「吸引、發展並留住人才」的各項策略。在兩三個月後，他意識到團隊的一名成員表現不佳，使他不禁開始質疑自己是否做了一個錯誤的招募決策。隨後儘管他盡心盡力為該名成員提供教練指導協助其績效發展，但該名員工的表現還是未如人意，不符合公司的標準。

因此，我總是提醒管理團隊「當你意識到自己做出了一項錯誤的招募決策，請大方承認你的錯誤並盡快處理該名成員的去留」。懂得什麼時候及情况下將績效發展與績效管理區分開來看待，這是領袖的智慧！它是建基於你過往作為領袖及管理層經驗，也是過往你的上司、導師曾給予你的一些概念或洞悉。

然而，不論你是經驗豐富還是年資尚淺的領袖，我僅有一點提醒請你務必謹記於心，一個成功的領袖必須兩者兼備！千萬不要將上述兩者混為一談，亦不要只依賴其中一項。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。)

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