薛偉傑：泰國麥記推「辣醬肉鬆軟雪糕」
文章日期：2022年2月6日
【明報專訊】肉鬆香味濃烈，口感鬆軟，是很多華人和東南亞人都喜愛的傳統小食。最近泰國麥當勞最近也看中它，與辣醬品牌Deksomboon聯乘推出「辣醬肉鬆軟雪糕」，在2月5日至4月5日期間供應，每杯售價39元泰銖，即大約9.2港元。
與辣醬品牌Deksomboon聯乘
顧名思義，這是在軟雪糕上加上豬肉鬆和Deksomboon的辣椒醬，將甜、鹹、辣三種味道共冶一爐，符合泰國人喜愛吃甜辣的傳統。因此，消息曝光後，立刻吸引了一批泰國網民前往當地的麥當勞分店朝聖。
泰國麥當勞總經理Thanyachet Ekvejwit表示，這次在疫情中推出新食品，是希望有助取悅顧客。
當然，這麼出位的配搭並非全無爭議。有網民表示：「真的不會吃壞肚子嗎？」、「好可怕，我一點也不想嘗試。」
不過，也有多個實際吃過的網民表示，那辣醬只是微辣，不嗜辣的人也可以接受，「雖然感覺有一點奇怪，但其實意外地好吃」。
其實，設計新款食品是創新還是「騎呢」，有時真的是一線之隔。好像日本鼎泰豐近期推出「士多啤梨小籠包」和「朱古力小籠包」，反應平平。
除了被台灣人批評，這有如將小籠包變成日式大福之外，連一些日本人亦只是表示，視覺上有衝擊，但味道只是「還可接受」、「沒有很難吃」。