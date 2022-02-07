B2B市場營銷殊不簡單

過去大半年我們的公司增加了很多B2B客戶，營運一間數碼營銷公司，本來也是一門B2B的生意，以往做B2C客戶，我們不愛打廣告也沒有參加什麼比賽，客戶都是靠口碑引薦贏過來。做B2B客戶，我更著重了解他們的客戶傳訊策略，也會比對自己公司贏得客戶目光的原因。原來B2B除了基本的B2C策略可能用得上，虛擬活動和網上培訓都是一個好方法，在一個最新的研究中，這是B2B營銷策略的第五位，也是最大發展空間的一環。

B2B社交媒體營銷最注目

B2B社交媒體營銷，特別是LinkedIn當然少不了。我跟不少客戶經歷了在LinkedIn上營銷策略的轉變。有好有壞，分享其中一個例子望Marketers引以為鑑。品牌人事變動常有，但品牌的傳訊及營銷策略真的不能完全新人事新作風。新人上場有時為了「交功課」為改變而改變，如果欠缺了整體的策略，就會摧毁了品牌在社交媒體平台上辛苦建立的形象。在LinkedIn平台上做的內容，當然跟其他如Facebook及Instagram對象不同，內容和結果也不能完全比對。有時LinkedIn交給營銷部門主管，要留意顧及產品服務以外的公司及品牌形象建立；如果交給傳訊部主管，卻要留意不要將寫新聞稿的那一套放在LinkedIn就以為會成功。

電郵營銷是B2B營銷實力派

電郵營銷我覺得是香港品牌最忽略的一部份，一來老闆們都愛追逐一些營銷潮流，一說電郵營銷已經感覺老土。其實電郵營銷仍是非常有效的一個渠道，如何將 電郵營銷策略優化，製作更優質的電郵內容、標題、恆常整合電郵資料庫這些優化的工作其實非常重要。Marketers常過度優化廣告投放，甚至到達神化不切實際的地步，卻又忽略了其他營銷也需要優化的重要。電郵營銷仍然是B2B Marketers排第二重要的一個策略。

網誌內容能加強整體B2B策略成效

對於相對較小的香港市場，製作內容營銷的網誌算是相對資源投放大的策略。但其實品牌網誌結合不同渠道和策略，可以帶來很好的效果，同時加強了品牌網站SEO的成效。不少B2B中小企網站仍停留於Web 2.0的年代，有些甚至手機瀏覽也會出問題，優化網站加入Blog功能，細心策劃內容行業新聞，使用心得，成功案例和開發日誌等，再將之結合不同渠道，可以收到不錯的成果。