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新巴母企月蝕2500萬 冀政府補貼薪金 飲食界籲寬晚市堂食 再推保就業

【明報專訊】港府明天（8日）再研收緊防疫措施，營運新巴和城巴的匯達交通昨表示，第五波疫情之前公司已每月虧損約2500萬元，近期財務狀况急速惡化，促港府把公共交通營辦商納入第6輪防疫抗疫基金，補貼集團員工薪金。但公司強調目前未有裁員計劃。另受措施影響的飲食、零售等界別代表也希望政府提供不同支援，包括放寬晚市堂食限制、再度推行消費券計劃等，以紓緩當前困境。

匯達：客量跌逾四成 暫無意裁員

匯達交通指出，城巴新巴嚴重依賴機場及陸路口岸路線，以及過海、通勤路線的營運模式，令業務在應對持續擴大的在家工作安排、社交距離措施，及跨境旅遊限制等方面顯得尤為脆弱。新一波疫情下，城巴新巴乘客量大幅下降超過40%。公司目標維持前線員工的職位及薪金，惟近期疫情使之變得更為艱難，期望政府可以提供薪金補貼。公司發言人表示，目前沒有裁員計劃。同業九巴則表示，現階段不宜評論，有待政府公布更多詳情。

新冠疫情2020年初爆發至今，公共交通營辦商曾獲政府不同援助，包括抗疫基金下獲得燃料補貼及其他一筆過補貼，以及保就業計劃等。截至去年7月2日運輸業界合共獲得約55億元補貼，當中7.5億元為燃料補貼。另保就業計劃當中，新巴和城巴合計獲得逾1.85億元工資津貼。

髮型屋或納規管 東主憂現結業潮

明天行政會議將商討進一步收緊防疫措施，據報髮型屋、位於私人樓宇內的寺院、佛堂、拳館、教育中心等或需納入規管；並研究把限聚令及食肆堂食收緊至每枱最多2人。髮型屋老闆馮先生嘆不願停業，擔心員工手停口停，更預計業界會因沒錢交租而出現結業潮，期望政府將第六輪抗疫基金補貼金額由現時1.5萬元上調至3萬元。餐飲聯業協會會長黃家和直言第五輪抗疫基金涉資35.7億元並不足夠，也期望政府改良且再度推行保就業計劃，希望將薪金補貼「直接落打工仔袋」。另他冀政府放寬食肆晚市堂食限制，形容該措施對餐廳生意影響甚大。

黃家和冀薪金補貼「落打工仔袋」

香港珠石玉器金銀首飾業商會副理事長劉克斌則認為，防疫措施影響街道、店舖人流，希望政府再度推行消費券計劃，目標金額5000至1萬元不等，藉以刺激本港零售市道短期回暖。他坦言，行業生意較疫情前下挫逾50%，政府補貼也難以蓋過這部分損失，形容「好過冇」。

明報記者 蔡穎霖