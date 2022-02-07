中燃副總裁李雲濤：符國策業務穩增 管理層趁跌市增持

明報記者 葉創成

中國燃氣股價於去年4月13日高見35元後，過去9個多月顯著調整，上周五收報13.22元，累積跌幅達62.22%（圖1），而值得注意的是，今年以來，不止中國燃氣股價受壓，該板塊兩大龍頭股新奧能源（2688）及華潤燃氣（1193）股價亦反覆偏軟（圖2），李雲濤近日接受專訪時表示，市場並未了解集團業務增長潛力，以及在社會上創造的價值。

國際氣價急升 考驗內地冬季供氣

「隨着中國天然氣滲透率提高，天然氣與居民生活及社會經濟活動的緊密度愈來愈高。近年來中央政府提出的『打贏藍天保衛戰』、『青山綠水就是金山銀山』等施政理念，進一步推動天然氣消費量不斷邁上新台階」。

中燃冬季售氣量增15% 推升盈利

「最近兩三個月，內地北方地區冬季氣溫驟降，同時受近年國際上激進減碳運動以及地緣政治風險等因素影響，國際市場液化天然氣（Liquefied Natural Gas、LNG）價格急速上漲，為內地燃氣公司冬季供氣帶來考驗。為保障天然氣供應，內地燃氣公司承擔起責任，全力以赴化解風險。作為內地各大城市燃氣集團龍頭的中國燃氣更是在保供保價方面實行『多點突破』策略，為冬季能源保供提供四重保障」。

「一從合約氣量入手，與上游供氣巨頭反覆商討，簽訂有利下游及終端用戶的供氣合約，並縮減現貨市場採購LNG比例，保障氣源成本；二從順價機制入手，盡最大努力爭取價格傳導，穩定銷售價差；三以增強上游氣源的接收和儲氣能力為突破點，實現氣源的多元化供應；四是積極推動進口俄羅斯天然氣在東北及華北地區的使用，穩定管道供氣能力」。

李雲濤表示，在上述四重保障下，中國燃氣去年冬季銷氣量創歷史新高，而且利潤率亦僅微跌，「以前我們賣每一方米氣可以賺0.6元人民幣，現在則賺0.55元人民幣，而隨着銷氣量按年增長逾15%，該業務仍可錄得盈利增長」。

俄每年向華新增供氣100億立方米

北京冬季奧運會上周五正式開幕，中國燃氣去年為冬奧主要主辦城市之一的張家口市新接駁了近10萬家庭用戶，在冬奧來臨時刻，集團扛起安全保供責任，全力為張家口市保障天然氣供應。中國燃氣主席、董事總經理及總裁劉明輝強調：「冬奧是國家的一件大事，全世界矚目，這已不單單是一項民生工程，更是中燃發展里程碑上的光榮時刻。」值得一提的是，中國燃氣過去5年也在華北城郊及鄉鎮地區接駁了超過800萬家庭用戶的農村「煤改氣」項目。

俄羅斯總統普京上周五親自到北京出席冬奧開幕禮，而同日俄羅斯天然氣工業股份公司（俄氣）發表聲明稱，俄氣公司與中石油新簽一份天然氣長期供應協議，將對中國天然氣每年出口增加100億至480億立方米，並將通過遠東天然氣管道運輸。

主動減慢工程 半年盈利下跌

截至2021年9月底半年業績中，中國燃氣營業額按年增長43.4%至389億元，惟盈利卻下跌19.3%至41.1億元，原因是即使管道燃氣銷售業務分部溢利上升17.9%至22.9億元，惟燃氣接駁業務分部溢利大跌42.4%至8.72億元，工程設計及施工業務分部溢利更大跌48.9%至8.48億元。李雲濤解釋，中國燃氣期內主動減慢燃氣接駁及工程施工等業務，以增加自由現金流，令期內相關業務盈利下跌，但不影響中長期整體利潤增長趨勢。

去年內地政府曾加強房地產調控，李雲濤表示，這的確間接對集團部分業務帶來影響：「內地房地產調控影響很多其他行業，包括燃氣，影響的是新接駁業務，因為沒有那麼多新房屋落成，幸好我們已在30個省、市及自治區有燃氣業務，即使當中某些城市房地產市場出現短期問題，也已經分散風險；我們同時通過增加對舊樓房的燃氣安裝，從而對冲新樓安裝相對減少的影響。」

受惠碳中和國策 天然氣佔比續升

李雲濤強調，他有信心中國燃氣旗下內地燃氣業務中長期可望跟隨行業發展維持合理增長：「國家主席習近平在2020年9月出席聯合國大會提出2030年前碳達峰及2060年前碳中和的目標，而我們中國富煤少氣，而且是發展中國家，隨着經濟穩步增長，對能源的需求也與日俱增，2020年煤佔中國一次性的能源消耗佔比達57%，已較2015年的64%下跌，而2060年要進一步下降到16%。作為比較，2020年天然氣佔中國一次性的能源消耗佔比僅8.4%，2030年要提升到15%，2060年要進一步增加到20%至25%。」

增值業務增長快 擬分拆港上市

截至去年9月底半年業績中，中國燃氣最大亮點是增值業務分部溢利按年增長30%至13億元。中國燃氣在該業績報告顯示，集團服務的用戶群隨着接駁率的不斷提升而迅速擴大，目前已經為超過4700萬家庭和工商業用戶提供天然氣和液化石油氣服務，客戶網絡的潛在附加價值巨大。增值業務包括銷售集團自有品牌「中燃寶」壁掛爐和廚房燃氣用具、智能家居、燃氣綜合保險代理、波紋管、報警器和瓶裝水銷售等增值服務。

李雲濤表示，自集團於6年前拓展增值業務以來，增值業務每年平均增長率（CAGR）達48%，集團計劃於未來1至2年將此高增長的增值業務分拆上市，釋放價值。

液化石油氣業務 批發零售一條龍

除了未來1至2年擬分拆增值業務外，李雲濤透露，中國燃氣在未來5年亦有機會分拆液化石油氣業務及新能源業務上市。李雲濤表示：「我們的液化石油氣業務規模也是中國最大。中國每年消費的液化石油氣有近50%要依靠進口，我們的優勢是擁有中國最多的進口液化石油氣碼頭，從批發到零售可提供完善的一條龍服務。」

伙地方政府龍頭企業拓新能源

「新能源業務方面，集團最新投入使用的雙碳數字化平台系統可更深層次挖掘用戶需求，進行包括碳排放核算、碳排放分析、碳減排路徑措施規劃等『碳資產』管理，提供碳中和解決方案……在國家着力實施『雙碳』戰略的新形勢下，集團搶抓機遇，積極佈局，與中國長江三峽集團下屬公司長江三峽投資管理公司、上海環境能源交易所及東風汽車集團等龍頭企業分別簽訂了戰略合作協議，共同打造合縱連橫的低碳生態圈。」

李雲濤解釋，在「雙碳」戰略下，中央政府目前要求多個地方政府建立零碳園區，第一步是在園區內分辨居民、工業及交通等不同來源的碳排放量，然後設計減碳計劃，包括以太陽能及風電等新能源替代石油煤炭發電，中國燃氣可以與地方政府合作，提供「碳資產」管理系統，為零碳園區內工業及交通企業作測算碳排放量及實時監控碳排放等收費服務，若相關企業碳排放量超標，需要引進水電、太陽能及風電等新能源以減少碳排放量，中國燃氣可轉介他們至長江三峽投資管理等綠電提供機構，「三峽集團作為全國最大的新能源發電集團，近年成立三峽投資管理公司，投資新能源業務，擁有綠電資源及資金優勢，而我們（中國燃氣）有政府資源及客戶，可以合作」。

息率逾4厘 估值屬歷史低位

他續稱，「2022年中國城市燃氣開啟新篇章，為實現碳達峰、碳中和目標，國內各大燃氣集團無論出於社會責任，抑或是自身業務發展需要，都陸續作出業務調整及部署規劃，燃氣公司拓展新業務、探索多元化發展路線乃大勢所趨。在此過程中，智慧賦能將賦予行業更大增長潛力」。

總結是次訪問時，李雲濤表示，中國燃氣管理層了解集團的真實價值，在價值被明顯低估時，往往會通過回購股份以展示對集團的信心，因此去年至今已斥資近30億元回購股份，而他個人在去年11月底公布中期業績後，亦在市場買入股份作為兩名兒子收息之用，「中國燃氣目前派息率達4厘，這在此行業歷史上是從來沒有出現過的低估值，反正存錢在銀行沒有利息，我便買入股份送給兩名孩子作長期收息」。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[封面故事]