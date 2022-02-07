清晰醫療集資拓灣區眼科服務

撰文：旻晞

先後兩次遞表申請上市的清晰醫療，上周一開始公開招股，集資最多4億元。招股價範圍較大，令集團上市後市值介乎8至15億元，相當於2021年度歷史市盈率22至41倍。單以集團目前業務僅限香港來說，定價若能貼近下限較為吸引。集團是次招股未見基石投資者，集團主要股東包括醫療行業專業投資3W Partners（33.19%）、集團創辦人謝偉業醫生（20.17%）、藥明康德（2359）（15.63%）（上述持股比重按上市後計算）；香港醫管局前主席胡定旭為清晰醫療主席兼非執董。

清晰醫療為眼科專科私營醫療機構，按弗若斯特沙利文的資料，按眼科醫療服務所得收益計，2020年在香港所有私營醫療機構中排名第四，市場份額為5%。集團為病人提供眼科服務，專注於提供各種屈光治療服務，包括SMILE手術、多焦距人工晶體置換術及植入式隱形眼鏡植入術。其中於SMILE手術（全寫：Small Incision Lenticule Extraction、全飛秒激光小切口透鏡切除術，用於矯正視力如近視）於香港市場收益市佔率達38%，可見集團屬本地眼科醫療市場的主要服務者之一。

集團主要於中環及旺角設有兩家醫療中心，及擁有11名執業醫生為病人提供服務。按截至2021年度收入分成計，主要收入來源來自屈光治療，當中SMILE手術佔總收入達45%，其次為多焦距人工晶體置換術，佔22%。除屈光治療手術，集團亦有向病人提供醫療診症及檢查服務，其主要包括評估眼部狀况，例如視力、屈光、眼前節檢查、眼底檢查及眼壓計量。惟相關診症及檢查服務佔收入比重僅4.1%，可見集團收入來源亦主要來自各類型眼科手術。

業務暫限香港 未來增長料效希瑪

上述集團業務仍僅限於香港，而香港整體眼科醫療服務市場發展相對成熟，按弗若斯特沙利文的資料，由於公營界別醫療服務的等候時間較長，且香港居民負擔私營眼科服務的能力提升，估計私營眼科服務市場的市場規模將於2025年達59億元，於2021至2025年期間的複合年增長率為6.4%。當中，屈光激光治療中個別環節，如SMILE手術的增長相對為快，估計2021至2025年複合年增長率可達24.6%，部分原因是由於SMILE手術逐漸取代較傳統的屈光手術LASIK（準分子激光原位角膜磨鑲術）。

但始終香港眼科醫療市場相對成熟，增長空間有限，以集團往績看，收入增長大體保持於中至低單位數可略知一二（表3）。至於去年首4個月的較快速增長，相信與新冠疫情有關。要尋求新發展，內地市場往往是主要出路。例如同業希瑪眼科（3309）早已走出香港，如去年上半年收入計，已有51%收入來自內地市場，2020年全年收入達7億元，幾乎為清晰醫療同期的3倍左右（兩家公司年結日不同）。故清晰是次集資所得，有逾三成用作收購大灣區內選定城市的一至兩家眼科診所的多數、或少數權益，希望借上市集資進軍內地市場，但要開花結果，相信非一朝一夕之事。

市場的局限，亦可從業務的特性分析。如上述提及，眼科醫療手術多為「一次完事」，即如近視矯視、人工晶體置換，連同計及手術前手術後覆診，如無特殊案例，病人通常便「一去不回頭」。每位病人只有一雙眼睛，故如何持續吸納新病人是行業共同面對的困難。按往績計，集團2019至2021年度新病人佔總病人比重持續減少，2019年度為72%、2021年度為56%、再至2021年7月底止4個月跌至37%左右。

留意近四成收益來自同一醫生

集團另一潛在風險，是重要醫療人員的流失。當中各醫療機構往往有所謂的「明星醫生」，「吸客能力」特別強大，清晰醫療都有一位類似的「醫生B」。2021年度集團有近35%收入貢獻是來自醫生B（表2），故清晰醫療於招股文件亦不敢怠慢，花費不少篇幅詳述醫生B對集團的影響，指醫生B貢獻收益比較大，主要是醫生B的工作時間較其他醫生長，並願意因應病人預約於周末或公眾假期工作；同時其收益大部分來自定價較高的服務等。

集團指一直和醫生B合作關係良好，認為醫生B不大可能離開集團。不過即使醫生B離開，亦不會對經營及財務產生重大不利影響，因如上述眼科手術多屬單次性質，醫生B的病人做了手術後，亦未必會再回來接受治療或手術，且集團亦續有新醫生加盟等。醫生B會否離開，或若離開對清晰醫療有何影響是未知數，但招股文件已表明，基於上市開支費用及僱員福利開支增加，對集團盈利能力造成不利影響，可能會導致截至今年3月底止年度純利大幅減少，擬認購者需留意。

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