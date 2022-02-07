經濟不穩 專家學者促凍稅

107動力召集人何民傑在視像會議指出，今年赤字料遠遠低於年初估算。然而，外圍政經環境仍然複雜多變，新冠變種病毒仍在全球肆虐，建議本港所有稅率，包括利得稅、薪俸稅、煙草稅等維持不變一年，以避免影響各行各業。何民傑同時指出，現屆政府上台後的經常開支增長顯著，首年經常開支已突破4000億元，較上屆政府增加400億元增逾10%，其後兩年增幅亦分別有9%至11%。政府面對財赤，理當審慎理財，建議在不影響現有公共服務下，縮減各政府部門開支1%，加大財政負擔。

團體倡減政府部門開支1%

美國克林信大學經濟系副教授徐家健亦預期本港赤字不會太大，各種稅款應盡量不要增加，部分扭曲經濟的稅項例如煙草稅應考慮要減。他又表示，疫情之下，不少處所被強迫關閉，對市民生計造成更大影響，而經濟環環相扣，影響不少行業，建議今年再派消費券，除對各行各業有幫助，提升市民的生活質素外，同時可增加電子支付的使用，促進行業的發展。

前香港城市大學研究院教授朱國能則建議，政府全民派錢，以刺激大眾消費，各行各業都能受惠，並且公平公正公開，他認為18歲或以上每人派1萬元，18歲以下每人派4000元，而政府過去累積不少派錢經驗，應可節省行政開支，提高行政效率。

中原集團主席施永青則關注去年內地政策大變，尤其對金融市場的監管，特區政府應思考未來香港在金融業扮演的角色是否已起變化。

與會者支持再派消費券

香港正版正貨大聯盟主席及香港保安業商會主席何啟文表示，經過兩年疫情打擊，各行業都仍然未走出陰霾，故建議財政預算案仍要以扶持業界、與民共同渡過艱難時刻為重點，例如緩徵各項受疫情影響企業的利得稅，以支持業界，並凍結加徵稅款，特別與零售行業及基層市民相關的，如煙酒稅，一律維持現水平。

何啟文又建議派發一次性的本地遊消費券，每人上限1000元，幫補旅遊業界人士生計。他又建議疫情過後政府再派消費券，令各行各業快速恢復生機，金額可維持5000元。

身兼香港報販協會主席的香港正版正貨大聯盟司庫林長富亦認為，報販行業經過這3年社會運動及疫情影響，行業處於冰河境地，認為所有稅項一定要凍結，特別是煙草稅，他指一旦增加煙稅，報販生計除受影響外，亦會對數十萬煙民生活百上加斤。

中大學者倡設利息稅開源

香港中文大學經濟系副教授莊太量是唯一認為要加徵新稅項的與會者，他認為政府有需要開源增加公共財政穩健，而金融服務業佔本港GDP約23%，當中一半來自銀行業，除利得稅外，政府可向銀行徵收其他新稅項，例如利息稅。他又建議政府考慮成立官方認可的虛擬資產交易平台並徵稅，增加庫房收入。

莊太量又指出，疫情下不少小企業生意額大幅下跌，但仍要繳交暫繳稅，而根據現行政策，收入較往年低九成才可就暫繳稅提出上訴，他建議將九成的上訴門檻改變為下跌五至六成，或容許有困難企業先繳一半暫繳稅，協助他們渡過難關。

莊太量去年曾提出增加股票印花稅，政府在上年的《財政預算案》亦落實上調股票印花稅稅率，由現時買賣雙方各付0.1%，加至0.13%，增幅達三成。莊太量認為，今年不宜再增加股票印花稅。

許正宇回應時表示，政府目前正就新一年度財政預算案諮詢各界，會持續和不同人士交流會面，收集意見。

明報記者

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