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儲存易攻全幢式迷你倉 冀財息兼收 去年掃3工廈改裝 亞洲物業規模近百億

【明報專訊】香港「土地問題」多年未解，令不少港人選擇租用「迷你倉」存放物件。今年踏入成立20周年的迷你倉營運商儲存易，透過收購整幢工廈再改裝，去年開始在港推出旗下首個「全幢式迷你倉」儲存易集團中心（Storefriendly Tower），至今已斥資約15億元在港購入3幢工廈。儲存易迷你倉集團創辦人及主席陳啟豪接受本報專訪時表示，新策略令公司在物業升值和業務發展間都能取得效益，估計集團目前在亞洲物業總值達80億至120億元。

明報記者 陳麗歡

儲存易成立於2002年，現時旗下在亞洲迷你倉分店達130間，當中超過一半以上為自置物業，迷你倉數量達4萬個，至今在港擁有超過10萬個用戶。陳啟豪相信，儲存易在香港迷你倉市場已佔據龍頭位置，根據2018年一份市場報告顯示，儲存易市佔率達25%，他認為現時推出全幢式迷你倉後，市佔率會進一步提升，較4年前更高。

亞洲分店130間 逾半自置物業

陳啟豪表示，國外早已盛行全幢式迷你倉，如美企迷你倉公司Public Storage，英國的Big Yellow等大型迷你倉企業，都會加設全幢式經營的迷你倉。

他表示，儲存易去年4月於觀塘鴻圖道買入在港首幢自置物業，再先後於7月及12月買入粉嶺葉氏化工大廈及筲箕灣精雅印刷集團大廈，當中觀塘迷你倉已投入服務，粉嶺項目亦即將開幕，至於筲箕灣項目預計於6月開幕。

陳啟豪透露，公司對買入工廈改裝成迷你倉有四大準則，包括人口密度高、住宅密度高、樓價高和當地人具一定消費力，香港是完全符合條件。他指出，全幢式迷你倉在設計及儲存物品上更具彈性，對公司而言，更可以在物業升值和業務發展間都能同時取得效益。

冀再買入2至3幢工廈拓業務

據此前報道，位於觀塘、粉嶺及筲箕灣的3幢工廈成交額分別為5.08億、2.8億及5億元，連同裝修及其他費用，成本估計合共約15億元。陳啟豪稱，集團在新加坡亦有推出全幢式迷你倉，並已在當地買入4幢工廈物業，連同現時中港澳台的業務，估計亞洲擁有資產總值約80億至120億元。

問及投資回報方面，儲存易執行合伙人羅睿朗表示，全幢式迷你倉業務屬長線投資，由5年至10年不等，並會持續觀察本港未來12至24個月工廈樓價走勢，若然符合「心水」，希望可再買入2至3幢工廈拓展業務。他分析，近年政府的活化工廈措施，和物流運輸需求上升，需要大量工業大廈作存貨等因素，令工廈樓價進一步攀升。

[專訪]