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設公共空間休息區 IoT助紅酒倉控制溫度濕度

【明報專訊】現時在港普及的迷你倉，普遍以工廈中租用一層至數層經營為主。儲存易迷你倉集團創辦人及主席陳啟豪表示，全幢式迷你倉會設置公共空間、休息區和分層洗手間等，提升用戶體驗；又會獨立為紅酒倉設置品酒區、安裝物聯網（IoT）能源管理系統控制溫度及濕度，以及引入物流機械人助客戶將儲存箱送到前台等候區。

儲存易執行合伙人羅睿朗表示，儲存易集團中心（Storefriendly Tower）的落成，是迷你倉行業的「重大提升」，為用戶提供一站式體驗，問及旗下3幢迷你倉大廈需求，他稱「絕對沒有問題」和「不擔心」租用率。

羅睿朗稱，港人對迷你倉的需求十分強勁，不少人已有慣性需要，而且使用迷你倉的用戶往往是以家庭式使用。

港用戶七成為女性

羅睿朗認為，港人接受能力及消費力高，加上土地有限，對於喜愛收藏的港人而言，全幢式迷你倉相比起一般迷你倉，不再單是放置雜物的地方，甚至可以是一種生活態度體現，收藏回憶及心頭好的地方，不時可以去到迷你倉翻看。

談及本港用戶特徵方面，陳啟豪就透露，集團旗下用戶近七成屬女性，笑言這可能與在家庭中往往由女士負責執屋有關。

羅睿朗又透露，目前疫情下，港人對迷你倉的需求明顯提升，有不少是網店使用迷你倉用作存貨，如服裝類。

[專訪]