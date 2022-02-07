鄺翠玲：盈餘兵分三路 設維修教育儲蓄基金

能夠居安思危，筆者也要給David一個大拇指，况且錢花了，總會有機會賺回，雖然David財力有限，也希望盡快儲回這筆資金，始終母親已年過六十，也要為兒子準備一點教育基金。

意外即是意料之外，香港居住密度高，一家出現意外，鄰居受影響也是難以避免！首先筆者建議David可像鄰居一樣選一個合適的家居保險，將部分風險轉移，家居保險內的第三者責任保障是一個很重要的項目。坊間家居保險內的第三者保障額普遍也有500萬元，有些更可提供750萬甚至1000萬元，保費也不是相差太遠，像David這種面積為四五百呎的單位來說，每年保費最多也是千多元。

自置物業宜購家居保分散風險

David在付清裝修費用後，積蓄尚餘約60萬元，每月盈餘約有一萬元；筆者希望他既能盡快補回這30萬元的缺口，也同時能開展兒子教育基金的籌措。David每月支出約4萬元，要開展任何理財計劃，要先為自己設立好安全網。David應先將6至9個月的生活開支（約30萬元）撥入安全網，餘下30萬元可考慮投資。

每月盈餘建議兵分三路：一、先抽撥每月3000元連同現有資產到維修基金，用平均成本法投資增值，假設平均年回報為9%，4年後料可累積回30萬元的維修費用；二、每月抽撥2000元至教育基金，假設平均年回報9%，兒子18歲時料可滾存約100萬元，而維修基金儲蓄計劃4年後完成，那時可提升教育基金的儲蓄額；三、其餘5000元可暫時留在銀行戶口，累積至10萬元再打算，畢竟我們不可以每分每毫都使掉，這不符合風險管理的大原則。

美聯金融集團高級副總裁

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[鄺翠玲 理財信箱]