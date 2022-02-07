《幫你格價》：善用利市錢滾出理想回報

明報記者 黃清瑤

比較市面上多間銀行的資料，當中發現虛擬銀行活期存款利率較高。如果使用中信國際的inMotion動感銀行，由即日起至2022年2月26日，全新客戶開設户口、登記「大富翁存款」，同時存入至少1萬元，由登記日至3月31日可享有0.18厘活期存款利率；4月1日至30日可享0.38厘；5月1日至31日可享3.88厘。如果資金持續存放至開戶的下個月底，就可獲得150元的開戶獎賞。

inMotion動感銀行利率全城最高

如果市民以中國移動為手機電訊商，由即日起至2022年3月31日，通過中國移動香港MyLink進入inMotion動感銀行開立綜合貨幣結單儲蓄戶口，可即時享3.88厘高息活期儲蓄年利率，及1萬MyLink積分。如同步申請虛擬信用卡，並於發卡首3個月內簽帳滿6000元或以上，再可獲贈高達7.5萬MyLink積分。

想享有高息卻沒有使用中國移動，又可以選擇由小米集團（1810）及尚乘集團共同成立的天星虛擬銀行。只要成功開立帳戶，存入的首2萬元可就3.6厘優惠年利率，至於2萬至50萬元僅可享有0.5厘，50萬元以上則只有0.1厘。除了港元定存，天星銀行亦提供美元及人民幣活期存款，優惠利率分別為0.1厘及0.25厘。

完成5項動作 花旗最多享1.8厘

事實上，虛擬銀行在剛剛面世時推出更高優惠，例如inMotion動感銀行去年活期儲蓄年利率高達5.88厘，為加入戰團及吸引新客戶，傳統銀行亦紛紛推出優惠。

當中花旗銀行近期推出「Citi利息Booster」，由即日起至2022年12月31日，只要開設戶口就可以享有0.3厘活期存款利率，遠高於中銀香港的0.001厘。另外，開戶之後，再完成以下4項任務，就可以增加存款利率，包括（一）設定Citi利息Booster為出糧戶口，而每月出糧金額高於1萬元或以上，又或者設定預設轉帳指示每月過數至Citi利息Booster戶口，就可以賺多0.3%年利率；（二）每月有25日的存款及投資結餘高於10萬元或以上，可以賺取0.3厘；（三）於花旗銀行完成三次外幣、投資交易或者買入保險就可以賺取0.6厘年利率，投資包括買賣股票、基金等，而每筆投資或外幣交易要達1000元以上；（四）以Citi Plus Mastercard扣帳卡或信用卡交易，消費滿4000元，再以Citi Mobile App找埋卡數，就可以賺到0.3厘年利率。完成以上5項動作，最多可以取得1.8厘活期存款利率優惠。另要留意，以Citi Plus Mastercard扣帳卡會有1%回贈。

渣打銀行亦加入戰團，由即日至2月28日，全新客戶開立「高息馬拉松期存款」戶口，最低開戶金額為10萬元，由即日存放至3月31日，可獲得0.1厘存款優惠，4月1日存放至5月2日可獲得0.7厘，5月3日存放至5月31日可獲最多1.25厘。

事實上，現時香港的港元定存計劃利率不算高，例如中銀香港選用「綜合理財服務」，最低存入5萬元，定存7天利率有4厘，如果存款一個月，年利率為1厘。假設存款10萬元7天，可獲得利息77元。其他銀行存款利率亦偏低，例如工銀亞洲需要存款最少10萬元，128天可享0.75厘年利率，存款188元可享0.8厘利率優惠，優惠期至2月28日。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[幫你格價]