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高息人幣定存 慎防賺息蝕價

【明報專訊】如果你是食息一族，渴望獲得高利息，目前眾多外幣之中，人民幣定期存款利率最高。當中南洋商業銀行經網上銀行或手機銀行以新資金存入1000元（人民幣•下同），存款7天可享13.88厘，假設存入10萬元，7天可獲得269.8元利息。如果定存6個月，可享2.3厘，即半年後可以獲得利息1150元。

南商 7天定存13.88厘吸客

目前只有一家銀行提供12個月定存利率，中信銀行以網上理財或inMotion動感銀行手機應用程式開啟新戶口，12個月定存利率為2.7厘，如果存入10萬元，1年後可收息2700元，即使7天年利率亦有12厘，6個月年利率為2.55厘。

人民幣存款利率雖高，但要留意匯價有可能面臨下行壓力。過去一周，人民幣兌美元持續走高，截至上周五收市報6.3608元兌1美元。事實上，人幣兌美元在過去半年大幅上升，甚至有分析指人民幣已見頂。今年1月5日人民銀行發文表示，4個因素可能為人民幣帶來貶值壓力，包括外幣利差縮小、經濟增長變化、對外貿易順差縮小、風險預期差逆轉；上月又表明不會容許人民幣單邊升值，以免市場失靈或帶來恐慌，整體匯率會處於合理均衡的雙向波動。

總括而言，雖然人民幣定存利率吸引，不過涉匯率風險，如果手頭資金不多，又想尋求更穩定收益，港元存款會更適合。此外，如果投資者追求高息又願意花時間開銀行戶口，可以同時開立中信國際動感及天星銀行活期存款帳戶，以同時賺取高息。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

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