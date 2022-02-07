梁振輝：歐幣策轉向 加速美元見頂

歐洲央行一如預期未有改變利率，但令市場意外的是行長拉加德指歐洲央行成員一致關注通脹數據，同時拒絕排除今年加息的可能。有關言論反映歐洲央行在貨幣政策上作出一個鷹派的轉向，令美元進一步減弱之餘，亦利好歐元兌美元周四連升第五個交易日。事實上，歐元作為美元廣泛走勢的關鍵驅動因素下，歐洲央行取態上的轉變可能是美元的見頂過程中最後一個組成部分。

歐元阻力1.1480至1.1550

短線而言，歐元兌美元於1.1485至1.1550的阻力可能是限制美元改變中期趨勢的最後一道障礙，而美元指數的關鍵支持則料位於94.50。值得一提的是，即使市場對聯儲局的加息預期升溫，但美元指數近期亦同樣未見受惠。

除了歐洲央行以外，英倫銀行上周亦以加息來表達其偏鷹觀點，加息幅度為0.25厘符合市場普遍預期。但由於9名央行委員有4人支持加息達0.5厘，換言之英倫銀行今年5月亦有可能再加息。

英鎊有望先試1.3655

英倫銀行加息後，英鎊兌美元亦升穿1.36，同時進一步建立看好的技術動能，兩者均符合市場預期。筆者預期匯價會守住1.35，並有望先行測試1.3655，然後有機會進一步上試1.3700至1.3750的阻力區。

另一邊廂，歐元兌英鎊亦見急升，一旦升穿0.8420，將有望進一步走高，而下一阻力料位於0.8505至0.8515附近。

至於另一風險貨幣澳元，雖然澳洲央行暫時對「轉鷹」保持緘默，但相信澳元兌美元亦會受惠市場對央行轉鷹的預期而獲得支持，特別是若果美元繼續普遍走弱的話。技術上，0.7050或是一個可以考慮趁低買入的水平，這亦是筆者短線對澳元密切關注的水平位置。

渣打香港財富管理投資策略主管

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[梁振輝 匯市前瞻]