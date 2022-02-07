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何啟聰：憧憬淨息差收入增 匯控購22501

標籤：何啟聰

【明報專訊】舊經濟股近期走勢強，匯控（0005）上周五漲近5%，創兩年高。英倫銀行加息0.25厘，加上美國聯儲局預示即將加息，憧憬淨息差收入或會受惠。金融股向好，匯控周五升勢亦具成交配合，留意後市上試60元關口的可能，看淡可考慮年期較長的認沽證；看好可考慮價外認購證換馬。產品方面，投資者看好可留意匯控購22501，行使價64.05元，2022年10月到期。看淡可留意匯控沽22129，行使價48.83元，2022年7月到期。

另外，電訊股中移動（0941）近日成追捧對象，升逾3.5%，周五見資金大手加倉中移動牛證。正股股價上周五收54.35元，亦創去年3月以來高。看好可留意中移購21468，行使價58.05元，2022年9月到期；或中移牛56735，收回價51.28元，行使價50.28元，22年10月到期。看淡可留意中移熊55822，收回價58.88元，行使價59.88元，2022年4月到期。（本結構產品並無抵押品）

（免責聲明：筆者為瑞士信貸(香港)有限公司的代表及證監會持牌人，並無持有相關上市公司的任何財務權益。本文內容不構成要約、建議或促使任何人士提呈買賣或認購任何證券。結構性產品價格可升可跌，投資者或會蒙受全盤損失。結構性產品並無抵押品。如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部份或全部應收款項。牛熊證備強制贖回機制而可能被提早終止， R類牛熊證之剩餘價值可能為零。過往表現並不反映將來表現。投資者應瞭解風險，並諮詢專業顧問及查閱有關上市文件。瑞信之聯屬公司為結構性產品之流通量提供者，亦可能是唯一報價者。）

瑞信香港認股證及牛熊證銷售主管

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[何啟聰]