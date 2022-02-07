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瑞銀亞洲：倘看淡升勢難續 匯控Put 21776

【明報專訊】上周五為農曆新年過後首個交易日，恒指高開590點，其後升幅更一直擴大，最多曾上升逾800點，尾市稍有回吐，全日大市拉升771點，收報24,573點，為虎年迎來新開始、好兆頭。

全日多個板塊都有顯著升幅，其中銀行股王匯控（0005）受惠全球大氣氛加息預期，上周五升近5%，收報57.9港元，破近兩年以來新高；加上再有大行上調匯控目標價，並分析指匯控回購帶來盈利的增長，連同上升的股息趨勢，可望提升資本回報。

根據瑞銀上周五紀錄，較多資金部署匯控相關認沽證，反映市場或預料匯控股價升勢或未能持續。如投資者短線看淡匯控，可留意匯控認沽21776，行使價44.83元，22年5月到期，有效槓桿約10.4倍。

（本產品並無抵押品。 如發行人無力償債或違約,投資者可能無法收回部份或全部應收款項。筆者為UBS AG的代表(作為證監會持牌人)，並未持有相關上市公司的任何財務權益。本資料由瑞銀刋發，其並不構成買賣建議、邀請、要約或遊說。結構性產品價格可急升或急跌，投資者可能會蒙受全盤損失。過往表現並不反映將來表現。牛熊證備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時 (i) N類牛熊證投資者將不獲發任何金額;而(ii) R類牛熊證之剩餘價值可能為零。投資前應瞭解有關風險，並諮詢專業顧問及查閱有關上市文件。UBS Securities Hong Kong Limited為結構性產品之流通量提供者，亦可能是唯一報價者或巿場參與者。©UBS 2020。版權所有。）

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[瑞銀亞洲股票衍生產品銷售部]