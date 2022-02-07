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摩根大通亞洲：港股有望續反彈 恒指購14261

【明報專訊】港股在虎年首個交易日氣勢如虹，一舉升穿100天線、10天線、20天線及50天線。恒指自去年11月下旬以來，於22,600至25,000點區間上落，目前23,500點見短期支持，蓄勢向上挑戰區間頂部，若突破或再挑戰去年10月底高位約26,234點。

如投資者認為大市有望繼續反彈，可留意恒指購14261，行使價26600點，實際槓桿15.1倍，2022年6月29日到期。如計劃趁高造淡可參考恒指沽29050，行使價22,500點，實際槓桿13.5倍，2022年4月28日到期。

英國央行再加息0.25厘，是18年來首次連續兩次會議加息，匯控（0005）裂口高開，創兩年新高。上周五好倉資金趁高沽出，並反手部署淡倉。如投資者看好股價能突破60元關，可參考匯控購22679，行使價65.7元，實際槓桿7.2倍，2022年12月5日到期。如認為升勢過急，可參考匯豐沽22014，行使價47.83元，實際槓桿7.6倍，2022年7月22日到期。

（本資料所述之結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部份或全部應收款項。本資料由摩根大通證券（亞太）有限公司（「摩根大通」）編製，僅供參考，並不構成任何要約、建議、提呈出售或招攬購買任何上述產品。結構性產品之價格可急升也可急跌，投資者或會損失所有投資。界內證自2019年7月起新推出市場，並無在聯交所上市的類似產品可供比較。過往表現並不代表將來的表現，投資者應為自己作風險評估，並在需要時諮詢專業意見，及細閱上市檔內全部詳情。請於jpmhkwarrants.com/disclaimer 詳閱完整的免責聲明。）

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[摩根大通亞洲上市衍生產品銷售部]