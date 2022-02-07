廖偉強：虎年經濟樓市齊發威

不過，事與願違，在2021年的年底，就是因為防疫措施的漏洞，新的變種病毒Omicron 衝破了香港的防線，疫情因此大爆發，每日的確診數字大幅上升，虎年剛剛開始，希望香港人不用長時間捱苦！

總結牛年樓市的表現，並不是太差，起碼在上半年的牛年，大家都憧憬着疫情漸漸減退，亦有機會快將通關，所以樓市的表現在上半年最高峰的時候上升有8%，下半年疫情的減退，但是遇着全球的高通脹，股票市場表現不振，將整體大市拉低，在牛年的第四季樓價受到些少的壓力，在高位爭持之下略為回調，但是總結2021年全年的樓價仍有大約5%的升幅。

今年的樓市有人會擔心疫情的肆虐令到樓價會大幅下挫，更加擔心通關無望，香港的經濟有機會陷入谷底。但筆者仍然相當樂觀，如果大家有留意上年第四季，其實很多行業都開始有生機，特別是物業市場，投資者已經出動四處尋找機會，綜觀豪宅市場及工商部市場的交易，明顯地增加。這些入市的信號，就是投資者及有實力的買家相信未來的經濟發展，投資市場從來都是有危就有機，香港接種疫苗的人士已經接近八成，相信今次的事件加速仍未接種疫苗的人士願意接種，未嘗是因禍得福，到時能夠增加防禦，自然感染的數字將會大大減少，香港人就有機會過好日子！

虎代表勇猛及衝勁，以香港人快準狠的性格，相信疫情好快可以克服，筆者在新的一年祝願香港市民虎虎生威，經濟及樓市都可以發威！

利嘉閣地產總裁

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[廖偉強]