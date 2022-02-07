moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 創科新經濟 行銷新意思 企業營商

報章內容

廖偉強：虎年經濟樓市齊發威

標籤：廖偉強

【明報專訊】牛代表勤奮及實幹，過去一年在疫情肆虐之下，大部分市民都咬緊牙根努力工作，總算見到曙光，大家總算捱過這一年。

不過，事與願違，在2021年的年底，就是因為防疫措施的漏洞，新的變種病毒Omicron 衝破了香港的防線，疫情因此大爆發，每日的確診數字大幅上升，虎年剛剛開始，希望香港人不用長時間捱苦！

總結牛年樓市的表現，並不是太差，起碼在上半年的牛年，大家都憧憬着疫情漸漸減退，亦有機會快將通關，所以樓市的表現在上半年最高峰的時候上升有8%，下半年疫情的減退，但是遇着全球的高通脹，股票市場表現不振，將整體大市拉低，在牛年的第四季樓價受到些少的壓力，在高位爭持之下略為回調，但是總結2021年全年的樓價仍有大約5%的升幅。

今年的樓市有人會擔心疫情的肆虐令到樓價會大幅下挫，更加擔心通關無望，香港的經濟有機會陷入谷底。但筆者仍然相當樂觀，如果大家有留意上年第四季，其實很多行業都開始有生機，特別是物業市場，投資者已經出動四處尋找機會，綜觀豪宅市場及工商部市場的交易，明顯地增加。這些入市的信號，就是投資者及有實力的買家相信未來的經濟發展，投資市場從來都是有危就有機，香港接種疫苗的人士已經接近八成，相信今次的事件加速仍未接種疫苗的人士願意接種，未嘗是因禍得福，到時能夠增加防禦，自然感染的數字將會大大減少，香港人就有機會過好日子！

虎代表勇猛及衝勁，以香港人快準狠的性格，相信疫情好快可以克服，筆者在新的一年祝願香港市民虎虎生威，經濟及樓市都可以發威！

利嘉閣地產總裁

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[廖偉強]