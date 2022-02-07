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跌市勿恐慌 加息製造入場好時機

【明報專訊】農曆新年假期轉眼間就過去，在此先跟各位讀者拜個早年，祝大家虎年大吉、身體健康，今年於股市撈得風生水起！

美股於1月驚濤駭浪，最大原因莫過於美國聯儲局主席鮑威爾，在上月底的議息會議後放「鷹」，投資界預期3月加息大局已定。筆者預計，今年加息的次數界乎兩至三次。從投資者信心搖擺不定的心態可見，大家對未來加息週期充滿疑慮，大市走勢很大機會搭上過山車。值得留意的是，加息只會對股市造成負面影響，根據過往經驗，股市在加息後六個月，便將回復熾熱。

雖然美股在1月烏雲密佈，但筆者仍然對大市充滿信心、相信美股仍有條件破頂。筆者並非盲目唱好，原因是專業投資者在有機會時仍會積極撈低，其中一個主要對象就是科技股。

「科技對每個國家都好重要」，這是筆者看好後市的重大支持點，元宇宙在去年大爆發就是很好的例子。微軟（Microsoft，美：MSFT）、蘋果（美：AAPL）等科技企業龍頭在未來的業務展望上均表明公司在元宇宙上的部署，務求早著先機。以蘋果公司為例，行政總裁庫克（Tim Cook）在財報電話會議上表示，公司從元宇宙中看到巨大潛力，並表示正在進行相應投資。筆者預計，各大企業圍繞元宇宙的併購事件將陸續有來，投資者在部署時亦應順應市場大勢，不要遺忘這隻「金蛋」的潛力。

若然讀者沒有太多時間逐隻科技股研究，就不妨從最大路的微軟及蘋果入手，除了屬大型企業，另一原因包括兩間公司的現金流非常充足，他日要進行併購去開拓市場，都不愁無錢用。不過，既然買得這類股票，投資者就不要預期有很高回報。

至於備受不少散戶追捧的特斯拉（Tesla，美︰TSLA），筆者繼續看淡其前景，並於1月中已經沽空。大家要留意，特斯拉嚴格來說屬於身處發展期的公司，電動車行業往日仍要面對安全性問題，市場競爭亦只會有增無減，形勢可謂「七國咁亂」。要保住市場佔有率，特斯拉日後甚至可能會用上減價、促銷等市場策略，此對於公司發展或受到影響。

金融股亦是筆者送給大家的「利是股」，原因是加息週期、IPO、財富管理需求大增等，均有利銀行業，生意有所保障，而高盛（美：GS）、摩根士丹利（Morgan Stanley，美：MS）等則是筆者的首選。

展望2月份，美股有望從一片愁雲慘霧中喘口氣，畢竟投資者一直消化著負面消息，市場情緒有望轉好。未來除了關注多不聲數的議息會議及市場消息，空軍的動態亦要密切注視，皆因1月份已累積大量空軍，他們的舉動對部份股份可能有舉足輕重的作用。此外，中美貿易關係、烏俄衝突、全球供應鏈缺失等同樣是左右經濟與股市得重大事件，要緊貼事態發展才能避險、獲勝。

惠峰國際發展有限公司董事

[張玉峰 世界為觀]