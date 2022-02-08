阿里申增10億ADS 市場憂軟銀沽貨 昨股價跌近半成 分析員：倘全退或影響合伙人制

明報記者 蔡穎霖

自系內螞蟻集團上市失利，阿里股價一直反覆向下，昨天再有揣測指可能有主要股東籌備售股，阿里股價全日挫4.5%至115元，較高位307.4元大挫逾六成。

註冊ADS助沽貨 軟銀持貨相當6.7億份

花旗報告指出，軟銀為阿里上市前股東，故持有很大部分未登記的阿里ADS。按該行計算，軟銀持有阿里53.9億股普通股，相當於6.74億份ADS或24.8%股權。花旗表示，是次新增註冊ADS的舉動，有助阿里股東出手沽貨時更具彈性，阿里也可以藉此派發予集團員工作股權激勵。

易方資本投資總監王華認為，目前未能看透阿里今次操作背後的玄機，但對軟銀沽貨的可能不感意外。由於近年投資屢屢失利，軟銀已密密賣出手上投資，當中不乏科網巨頭，包括微軟（美：MSFT）、Google母企Alphabet（美：GOOG）及網約車平台Uber（美：UBER）等公司的股份。

易方：阿里投資屢失利 軟銀沽貨不意外

另值得留意的是，阿里實行「合伙人制度」，有別於「一股一票」的上市公司股權治理常規，王華提到，倘若軟銀真的大手沽貨，或會影響阿里的合伙人制度。

據阿里招股書披露，阿里合伙人團隊有權提名董事會簡單多數的董事人選，但仍須以一股一票形式獲逾半股東贊成才能獲得委任；同時軟銀與阿里簽訂協議，承諾倘持股仍多於15%或以上，將會投票支持由合伙人提名的人選，意味一旦軟銀離場，合伙人制度對阿里董事會的控制權或會遭到削減。

軟銀承諾投票支持合伙人制度

王華相信，一旦軟銀決定退出，阿里可以獨力回購的機會甚低；不單需要大量資金，也不一定獲得股東同意。至於潛在投資者，他則認為，有見「股神」巴菲特的拍檔芒格早前大舉押注阿里，相信芒格「會買少少」。不過，他指目前阿里與軟銀的想法仍屬未知數，而且即使軟銀決定清倉阿里持股，估計市場亦需要用兩個月時間消化。

惠峰國際董事張玉峰認為，阿里「值博率」不高，建議散戶不宜沾手。張續稱，倘今次安排是作為股權激勵，實際影響要視乎獲取條件及禁售期，惟認為「總比派貨給普通股東好」。