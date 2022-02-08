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阿里拖累曾失百天線 恒指靠油股倒升6點

【明報專訊】恒指受阿里巴巴（9988）拖累，早上一度再失100天線（24,455點）跌210點，不過A股昨日復市，高息股如內銀、中資電訊等（見表）跟隨A股上升，A股石油股補回春節假期的升幅，亦帶動H股表現，恒指在收市競價時段拉升100點，力保不失收報24,579點，上升6點或0.03%，主板成交1223億元。有分析認為，早前推升港股的匯控（0005）和科技股現水平遇阻力，恒指短線暫看25,000點。

國指收報8589點，上升0.06%，科指則受阿里巴巴下跌4.49%拖累，下跌0.93%。港股通春節後首日恢復，有13.97億元淨買入。高息股獲北水流入，中國移動（0941）和中國電信（0728）分別7.5億和2.38億元淨買入，中海油（0883）有4.81億元淨買入， 騰訊（0700）則被淨沽7.98億元。

石油基建急升 A股復市紅盤高收

A股在虎年紅盤高收，上證指數升2.03%，深成指數上升0.96%，滬深股通合共有55.53億元人民幣淨買入。春節假期間國際油價每桶升上90美元以上，石油股昨日補回升幅，中石油（0857）A股升9.16%，H股昨亦升3.27%。多隻A股基建股復市後急升，中交建（1800）和中國鐵建（1186）A股分別升9.93%和5.83%，帶動其H股亦升8.5%和5.42%。

券商：收息股未來數月向好

今年以來，股市因各國央行收緊貨幣政策波動，公司業績穩定增長的高息股受投資者追捧，中移動年初至今升近兩成，建設銀行（0939）則上升了14%。光大證券國際財富管理策略師溫傑認為，收息股未來3至6個月可望向好，不過對比早前已累積不小升幅，他預期今年港股會先低後高，下半年在市况好轉和消化不利政策後，資金或從收息股轉回科技股和內房股。

恒指自去年12月見底後呈一浪高於一浪走勢，溫傑指上月底恒指守住50天線，短線不會太看淡，不過匯控現價遇壓力，科技股出現回吐，預期恒指會在24,800至25,000點上落。