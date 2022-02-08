許正宇：冀今年中對數碼港元「有初步想法」

【明報專訊】金管局正研究在香港發行零售層面央行數碼貨幣（即數碼港元／e-HKD）的可行性。財經事務及庫務局長許正宇昨在立法會財經事務委員會會議上，被議員問到數碼港元能否成電子消費券的額外平台，他回應指，數碼港元的研究工作正在進行，期望在今年中有初步想法。
許正宇續稱，過去以電子形式派發消費券，令市面更多使用電子支付的效果明顯，此形式能推動金融科技發展，至於政府會否再派發消費券需要作通盤考慮，財政預算案仍制訂中。
證監會、港交所（0388）和金管局成立的工作小組，正就容許港股通南向交易的股票以人民幣計價進行可行性研究，許正宇表示，此項目暫未有具體執行時間表。
正宇提到，南向交易倘設人民幣櫃枱，涉及規則修訂、技術配合，現時持人民幣的內地投資者買港元計價的港股涉及換匯過程，日後若能直接以人民幣買港股就不需有此過程，惟要更新及提升系統。另一方面，兩個櫃枱（港元、人民幣）之間是否有套戥便利措施，以令價格趨同，都在考慮之列。
積金易平台最快今年底完成設計，明年4月起有過渡期，供14個受託人公司分階段過渡平台。財經事務及庫務局常任秘書長（財經事務）甄美薇表示，正要求平台承辦商現開始和持份者包括僱員、僱主，測試有關設計的運作。她說，14個受託人會分階段上線，一旦上線，將會全盤運作，變成電子平台運作，不會出現上線後部分仍沿用舊方式的情况，政府冀爭取平台2025年初已全面運作。