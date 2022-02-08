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證監擬本年度增30職 應付SPAC虛擬資產監管

【明報專訊】證監會主席雷添良昨日在立法會財經事務委員會會議上表示，擬於2022至2023年度增設30個新職位，較去年度增約3%，當中企業融資部將新增5個職位，以應付中概股回流及特殊目的收購公司（SPAC）上市機制；10個職位來自中介機構部，提升虛擬資產方面的監管能力。

雷添良：調高主板上市盈利門檻 不影響上市宗數

被問到會否就人事費用推出下調機制，證監會行政總裁歐達禮表示，人手規劃旨在提高監管效率，不認為會為業界帶來更大的監管壓力。

港交所（0388）去年調高主板上市盈利門檻，立法會議員林新強憂慮影響上市宗數，雷添良稱，不認為新股數目會受門檻提高影響，指現時有為數不少的中概股由美國回流上市。

另外，有法律界批評證監會在審批公司上市時的提問異常尖銳，而且超越了保障投資者的需要，雷表示，證監會對新股上市所提出的問題有其原因，其中一部分針對投資者保障，並視乎公司回應而判斷，強調樂意與法律界會面溝通。

本港正受第五波疫情打擊，證監會表示，將繼續豁免券商及持牌人士牌照年費一年，預計少收2.44億元，或於下年度恢復徵收年費。立法會議員黃元山稱，證監會對資產管理公司牌照的審核長達6個月，較新加坡承諾的4個月長，雷添良指出，若申請個案資料齊全，證監會保證約15個星期完成審核程序，而審核時間較長的個案大多因為資料不齊全，或審核過程中公司曾改動。