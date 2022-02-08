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在歐平台面臨停運 Meta續跌 美伺服器處理歐洲數據 歐盟或不再允許

【明報專訊】由於第四季每日活躍用戶歷史性按季減少而上周股價大跌的facebook母企Meta（美︰FB），在歐洲的業務面臨挑戰。Meta向美國證交會（SEC）提交的年度報告警告，若Meta不獲歐盟允許以美國的伺服器傳送、儲存及處理歐洲的數據，可能會考慮停止facebook和Instagram軟件在歐洲營運。facebook自上周公布業績以來股價挫逾三成，昨午夜前跌逾2%。

美股三大指數午夜前向上。美國肉類加工商泰森食品（Tyson Foods）（美︰TSN）盈利勝預期，股價午夜前升一成。亞馬遜（美︰AMZN）延續上周升勢，午夜前股價升逾2%。

冀年內協商原方式處理數據

歐盟法院鑑於美國無法提供與歐盟一致的私隱保障，於2020年7月廢除了方便歐洲與美國之間數據傳送的《私隱盾》（Privacy Shield）協議。歐盟和美國此後開始制定新的條約，但尚未推出。除了《私隱盾》以外，Meta還使用《標準合約條款》（Standard Contractual Clauses，SCC）作為以美國伺服器處理歐洲用戶數據的法律依據，但這些條款也面臨歐盟的審查。

Meta報告稱，希望今年內有新的協議，讓Meta繼續以原有方式處理歐洲數據，否則將無法為歐盟提供許多重要的產品和服務，包括facebook和Instagram。Meta在報告強調，跨越地域的共享數據，對提供服務及發放定向廣告尤其重要。Meta發言人其後澄清，無計劃退出歐洲，但現實是Meta和許多企業都依靠歐盟與美國之間的數據傳輸來經營全球服務。

英網安法恐影響fb內容

此外，英國準備推出《網絡安全法案》（Online Safety Bill），將網上發布復仇色情（上載他人的色情照片或影片作為報復手段）、仇恨信息、販賣毒品、販賣人口等列為違法內容。法例將要求社交平台刪除這些內容，否則社交平台高層可能入獄。英國文化大臣杜慧詩（Nadine Dorries）警告，Meta如不遵守《網絡安全法》，其行政總裁朱克伯格恐面臨入獄風險。

另外，美國兩家最大廉價航空公司Frontier Airlines（美︰ULCC）和Spirit Airlines（美︰SAVE）同意合併，成為美國第五大航空公司，交易價值66億美元。前者股價早段升1%，後者升14%。

傳亞馬遜購「健身界Netflix」

《金融時報》的消息稱，亞馬遜（美：AMZN）及Nike（美︰NKE）正考慮收購有「健身界Netflix」之稱的居家健身器材品牌Peloton（美：PTON），帶動該股早段升逾兩成。

隨着經濟活動重啟，Peloton的產品需求回落，早前傳出其部分產品暫時停產的消息，其行政總裁弗利（John Foley）否認傳聞，強調是「為了持續發展而調整產量」。該公司股價持續下跌，市值由疫情期間接近500億美元的峰值，跌至上周五約80億美元左右。主要投資者Blackwells Capital要求弗利下台，並呼籲賣盤。Peloton將於周二收市後公布業績。

（綜合報道）

[國際金融]