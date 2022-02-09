收緊防疫 港PMI一年首陷收縮區 上半年零售料負增長 人力顧問：措施礙吸人才

明報記者 歐陽偉昉、周綺琪

報告表示，1月份企業訂單量與產量轉勢下跌，為去年3月上一波疫情以來首次下跌，由於訂單與業務量同時縮減，企業隨之減低採購量，並積極清減庫存，令1月庫存水平下降。IHS Markit經濟部副總監Jingyi Pan表示，目前訂單量和產量跌至去年初疫情時水平，Omicron病毒突破防線後，企業在今年的經營信心與採購活動量應聲下跌。

供應鏈現瓶頸 出口訂單大跌

報告又稱，包括內地在內的出口訂單，在1月大幅急跌（見圖1）。疫情期間供應鏈持續出現瓶頸，1月份供應商交貨時間延長，不過企業在1月份積壓量不增反減，有業界受訪者表示，有客戶在疫情期間取消原來訂單，因此未完成工作量縮減。

香港零售管理協會主席謝邱安儀接受本報訪問時稱，即使零售店舖未被強制停業，但現時市面人流大不如前，零售商戶已猶如停業，故對今年上半年零售銷貨總額預測由按年持平，轉為錄得負增長。

謝邱安儀表示，零售業界自上月初已開始受影響，人流、生意額均錄得雙位數跌幅；儘管隨後受農曆新年帶動，曾有短暫好轉，但旺季過後則再度回落。她表示，疫苗通行證等措施實行將進一步影響市面人流。特首林鄭月娥昨日提及新一輪防疫抗疫基金時，未有特別提到零售業，她對此大感失望。她期望政府可於本月底公布的財政預算案中，可正視大受疫情打擊的零售行業，並推出相應措施支援業界。

謝邱安儀：零售生意錄雙位數跌幅

她建議，政府應研究強制業主進行租金支援，其中商場租戶可以免底租，按營業額交租，而街舖租金可減一半；另新一輪防疫抗疫基金可以涵蓋零售業，而第五波疫情過後，當局亦可即時推出新一輪電子消費券以刺激市道。

本港升級防疫措施，和外地「與病毒共存」取態距離更遠。顧問機構ECA International亞洲區域總監關禮廉表示，香港作為依賴人員流動以推動經濟發展的國際金融中心，相對於其他寬鬆抗疫政策的地區，對國際企業及人才的吸引力有機會失去優勢。目前不少企業在招聘和留住本地人才方面亦面臨挑戰，儘管香港目前在抑制疫情傳播的短期目標上甚有成效，但其抗疫政策有機會妨礙人才及企業在本港發展或駐港的打算，對本港的中、長期增長前景帶來潛在的風險。