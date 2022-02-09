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星展：全年經濟增長或下修至1.7%

標籤：經濟

【明報專訊】防疫措施自明日起再次收緊，分析指食肆限坐兩人帶來的影響最大，將進一步拖累企業前景展望，若疫情令本港與內地通關時間延至第三季，全年經濟增長預測或需再下修至1.7%。

食肆收緊限制 失業率恐再升

星展香港經濟師謝家曦表示，商戶在農曆新年前的存庫不增反減，是看淡經濟前景的警號。新訂單減少則因內地和環球經濟放緩影響需求，令轉口訂單下跌，香港作為小型外向經濟體，對經濟有不小的影響。因應上月初禁止晚市堂食等措施，星展將今年香港經濟增長由3%下調至2.4%，若第五波疫情能在本季受控，他仍能維持以上預測，但若疫情拖延至第三季，下半年才能與內地通關，他會再下修GDP增長預期至1.7%。

過去食肆每枱上限收緊至2人，皆為失業率帶來上升壓力（見圖2）。謝家曦認為，食肆每枱限制2人是今次影響最大的防疫措施，因為連帶減少市民外出消費，今次疫情較預期為長，企業或再觀望多些時間才恢復招聘，失業率料在未來一兩個月上升。

有在尖沙嘴經營西餐廳的東主表示，晚市為餐廳最主要的收入來源，佔全日生意額約三分之二，早前禁晚市堂食等措施已重挫餐廳收入；加上農曆新年後，不同企業重新推行在家工作導致市面人流大減，餐廳收入再錄約20%跌幅，預計未來數月生意額「打和當贏」。

西餐廳東主：打和當贏

他又稱，政府早前曾表示會於農曆新年前，向餐飲處所發放資助，惟目前仍未收到相關款項。他認為，給予業界資助屬「最實際」做法，但期望餐飲業資助可改以人工支出、計算應得資助金額，而非以餐廳面積作計算單位。他期望政府最快可於3月初逐步放寬限聚令等措施。