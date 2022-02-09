牛氣母企上季多賺33％ 餐廳現員工短缺

季內嚐高美集團減少一間品越餐廳至3間，西式的Say Cheese及Say Cheese Kiosk已結業，新增台式火鍋品牌「山見」和「前田燒肉谷」各一間。集團表示，餐廳員工需求遠大於供應，導致餐廳出現員工短缺，因此不續租某些餐廳，以將員工調到更高效的餐廳或更高效的新餐廳。

首三季純利按年升1.6倍

財年首3季， 日式餐廳繼續成為核心收入來源， 收入按年升86.7％至2.65億元；中式餐廳及西式餐廳收入分別按年升1.7倍及22.9％，分別至1.24億元及7057萬元。甜品餐廳收入按年跌79.4％至114.2萬元。嚐高美表示，與2020年同期比較，收益增長歸因於新餐廳的開業，平均消費的增加及顧客用餐習慣的改變。

首3季顧客人數增加按年44. 5%至230萬人次，人均消費由174.3元增加至212.4元，主要因新開的前田燒肉谷人均消費達384.1元，是集團唯一人均消費逾300元的餐廳。