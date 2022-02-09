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人行：保障性租賃房貸不集中管理

標籤：經濟

【明報專訊】內地放寬對房地產貸款限制，人民銀行和銀保監昨日發出通知，即日起銀行向持有保障性租賃住房項目認定書的項目，所發放的有關貸款不納入房地產貸款集中度制度管理。當局要求銀行，加大對保障性租賃住房的支持力度，按照依法合規、風險可控、商業可持續的原則，提供金融產品和金融服務。

將加快建立住房租賃金融制度

人行表示，明確保障性租賃住房項目有關貸款不納入房地產貸款集中度管理，有利於銀行加強對該等項目信貸投放，支持住房保障體系建設，推動建立多主體供給、多渠道保障、租購並舉住房制度。下一步，人民銀行、銀保監會將加快建立完善住房租賃金融制度，繼續加大對保障性住房建設和長租房市場發展金融支持力度，促進房地產業良性循環和健康發展。

公告指此舉為落實國務院關於支持保障性租賃住房發展的決策部署，銀行需嚴格執行人民銀行、銀保監有關統計制度，確保數據真實準確。去年1月，人行和銀保監建立銀行房地產貸款集中度管理制度，要求銀行的房地產貸款餘額和個人住房貸款餘額，佔該行的人民幣貸款餘額的比例，不得高於人民銀行、銀保監所定的上限。

去年銀行處置不良資產3.13萬億人幣

另外，內媒引述銀保監指，2021年銀行業累計處置不良資產3.13萬億元人民幣，按年增加1100億元人民幣，再創歷史新高，有效降低信用風險水平。針對當前許多企業的生產經營仍面臨困難，銀行不良貸款反彈壓力持續存在，風險防控形勢依然嚴峻的情况，銀保監表示，將進一步督促銀行做實資產質量，嚴格落實金融資產風險審慎分類制度。