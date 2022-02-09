人行：券商境外公司提出跨境服務屬非法

批評部分券商 利用App銀證轉帳

孫天琦在人行主管的《中國金融》雜誌中撰文，表示部分中資券商的境外經紀子公司與中資銀行境外子行合作，兩者均持有境外牌照，利用App提供類銀證轉帳服務，使境內客戶得以參與境外股票投資。孫天琦批評，相關券商在境內有各種變相的招攬和營銷行為，加上由於母公司為境內持牌機構，模式更具「迷惑性」，惟相關跨境金融服務未經准入，也突破現行個人項下證券投資開放規則，因此屬於非法金融活動，這種定性與資本項目是否完全可兌換無關。

指跨境ICO交易屬非法金融活動

至於跨境比特幣、首次代幣發行（ICO）交易服務，文章指出，境外機構或境內機構通過互聯網向境內居民提供相關服務，同樣屬非法金融活動。此外，一些境外保險機構通過數字平台，借助線下變相的、實質性的商業存在，在未獲准入的情况下跨境招攬生意，銷售投資類保險產品。孫天琦亦提到，「大V」通過社交媒體帶貨銷售金融產品必須持牌，否則也屬非法金融活動。