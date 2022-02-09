人行：券商境外公司提出跨境服務屬非法

【明報專訊】人行金融穩定局局長孫天琦再度撰文，繼續炮轟部分跨境互聯網券商「無牌駕駛」，並透露更具體操作，指境內投資者通過App遠程在境外券商開戶後，在境內銀行辦理購匯，用途一般虛報為「個人目的旅遊」等，並匯款至境外銀行帳戶。孫又稱，國內大部分中小機構的牌照也有地域限制，金融機構若僅持有區域性牌照，不可在全國展開業務，而全國性金融牌照只能由中央金融管理部門頒發。
孫天琦在人行主管的《中國金融》雜誌中撰文，表示部分中資券商的境外經紀子公司與中資銀行境外子行合作，兩者均持有境外牌照，利用App提供類銀證轉帳服務，使境內客戶得以參與境外股票投資。孫天琦批評，相關券商在境內有各種變相的招攬和營銷行為，加上由於母公司為境內持牌機構，模式更具「迷惑性」，惟相關跨境金融服務未經准入，也突破現行個人項下證券投資開放規則，因此屬於非法金融活動，這種定性與資本項目是否完全可兌換無關。
至於跨境比特幣、首次代幣發行（ICO）交易服務，文章指出，境外機構或境內機構通過互聯網向境內居民提供相關服務，同樣屬非法金融活動。此外，一些境外保險機構通過數字平台，借助線下變相的、實質性的商業存在，在未獲准入的情况下跨境招攬生意，銷售投資類保險產品。孫天琦亦提到，「大V」通過社交媒體帶貨銷售金融產品必須持牌，否則也屬非法金融活動。