moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷

報章內容

人行：券商境外公司提出跨境服務屬非法

標籤：經濟

【明報專訊】人行金融穩定局局長孫天琦再度撰文，繼續炮轟部分跨境互聯網券商「無牌駕駛」，並透露更具體操作，指境內投資者通過App遠程在境外券商開戶後，在境內銀行辦理購匯，用途一般虛報為「個人目的旅遊」等，並匯款至境外銀行帳戶。孫又稱，國內大部分中小機構的牌照也有地域限制，金融機構若僅持有區域性牌照，不可在全國展開業務，而全國性金融牌照只能由中央金融管理部門頒發。

批評部分券商 利用App銀證轉帳

孫天琦在人行主管的《中國金融》雜誌中撰文，表示部分中資券商的境外經紀子公司與中資銀行境外子行合作，兩者均持有境外牌照，利用App提供類銀證轉帳服務，使境內客戶得以參與境外股票投資。孫天琦批評，相關券商在境內有各種變相的招攬和營銷行為，加上由於母公司為境內持牌機構，模式更具「迷惑性」，惟相關跨境金融服務未經准入，也突破現行個人項下證券投資開放規則，因此屬於非法金融活動，這種定性與資本項目是否完全可兌換無關。

指跨境ICO交易屬非法金融活動

至於跨境比特幣、首次代幣發行（ICO）交易服務，文章指出，境外機構或境內機構通過互聯網向境內居民提供相關服務，同樣屬非法金融活動。此外，一些境外保險機構通過數字平台，借助線下變相的、實質性的商業存在，在未獲准入的情况下跨境招攬生意，銷售投資類保險產品。孫天琦亦提到，「大V」通過社交媒體帶貨銷售金融產品必須持牌，否則也屬非法金融活動。