惠譽下調龍光評級 展望負面

惠譽稱，若龍光擔保的表外私人債務高於先前披露的水平，或市場對該公司的信心惡化，導致銷售或融資渠道變弱，其可能進一步將龍光的評級調低。龍光的股價更連跌3個交易日，昨日收報4.37元，跌5.82%。

萬科上月銷售額按年跌逾50%

此外，陸續有內房股昨日公布1月份的銷售數據。龍頭萬科（2202）實現合同銷售面積210.6萬平方米，按年大減47.16%，按月跌39.76%，為近年低位；合同銷售金額356億元（人民幣‧下同），亦按年跌50.19%，按月跌43.98%，扭轉之前銷售額連升3個月之勢。

建業地產上月銷售額按年增四成

另建業地產（0832）在今年1月份，錄得物業合同銷售額20.07億元，按年增加為42.3%；合同銷售建築面積25.1萬平方米，亦按年增加47%；每平方米平均銷售價格為7994元，按年減少3.3%。至於同系中原建業（9982）方面，在管項目260個，總建築面積為3066.94萬平方米。