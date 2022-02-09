惠譽下調龍光評級 展望負面

【明報專訊】評級機構惠譽表示，將龍光集團（3380）的長期外幣及本幣發行人違約評級，從原有的「BB」級，下調至「BB-」級，同時給予負面的展望評級。惠譽指出，今次作出下調安排，與龍光最近披露了表外私人債務安排，先前未列入審計後財務報表的或有債務有關。此舉導致該集團的ESG有關評分中的「財務透明度」一項評分調低，因此觸發今次下調。
惠譽稱，若龍光擔保的表外私人債務高於先前披露的水平，或市場對該公司的信心惡化，導致銷售或融資渠道變弱，其可能進一步將龍光的評級調低。龍光的股價更連跌3個交易日，昨日收報4.37元，跌5.82%。
此外，陸續有內房股昨日公布1月份的銷售數據。龍頭萬科（2202）實現合同銷售面積210.6萬平方米，按年大減47.16%，按月跌39.76%，為近年低位；合同銷售金額356億元（人民幣‧下同），亦按年跌50.19%，按月跌43.98%，扭轉之前銷售額連升3個月之勢。
另建業地產（0832）在今年1月份，錄得物業合同銷售額20.07億元，按年增加為42.3%；合同銷售建築面積25.1萬平方米，亦按年增加47%；每平方米平均銷售價格為7994元，按年減少3.3%。至於同系中原建業（9982）方面，在管項目260個，總建築面積為3066.94萬平方米。