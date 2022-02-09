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通脹料續升 美10年債息升穿1.96厘

【明報專訊】市場預期本周四公布的美國通脹率繼續上漲，美國10年期國債孳息率升穿1.96厘，是2019年11月以來高位，以科技股為主的納指早段下滑，不過道指早段升約100點。美國藥廠輝瑞（美：PFE）第四季財報好壞參半，盈利按年飈升3倍至33.9億美元，不過收入遜於預期。此外，輝瑞對今年的收入及盈利預測也比分析師預期低，股價早段跌5%。

Peloton裁員 股價早段升一成

有「健身界Netflix」之稱的居家健身器材品牌Peloton（美：PTON）向《華爾街日報》透露，Peloton成立10年以來一直擔任公司舵手的聯合創辦人弗利（John Foley）將辭去CEO一職，並擔任執行主席（executive chairman）。Peloton亦準備裁員約2800人，影響該公司的20%職位，以應對虧損擴大。不過裁員不會影響Peloton的健身教練或課程。該公司股價早段升超過一成。

經濟重啟後，Peloton的產品需求下滑，市值大跌，該公司計劃削減成本，並對董事會進行調整。曾任音樂串流平台Spotify（美：SPOT）和Netflix財務總監的麥卡錫（Barry McCarthy）將出任Peloton行政總裁（CEO）兼總裁（President），並加入該公司董事會。

此前激進投資者Blackwells Capital呼籲Peloton撤換弗利，並尋求賣盤。《金融時報》的消息稱，Peloton吸引包括亞馬遜（美：AMZN）在內的潛在競購者。

Blackwells估計，出售Peloton的價值可能超過每股65美元，該公司股價周一收報29.75美元。Blackwells又重申，弗利應完全離開公司，而不是擔任執行主席。不過任何交易都需要弗利支持。截至9月底，他和其他內部人士控制Peloton超過80%投票權。

（綜合報道）

[國際金融]