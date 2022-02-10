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大灣區GBA專題：內地代客驗樓 費用相宜免隔離

【明報專訊】昔日，不少香港人在內地置業，只要透過信譽良好的地產發展商買樓，就毋須憂慮繳付尾數及收樓等程序。惟在疫情影響下，昔日在內地買入樓花人士，現時若要前往內地收樓及驗樓，至少要在內地隔離14至21日。此外往返內地前後亦要檢測，酒店住宿費用以及檢測費用，可能要用上過萬元。在此情况下，市民可以透過坊間私人機構或律師行代為處理，所需費用比親身前往內地便宜得多。

宜先確認能否代收

正常情况下，內地買樓程序比香港稍複雜，買家支付首期及簽署正式買賣合約後，發展商會安排買家到公證處辦理買賣合約公證手續。置業人士可選擇一筆過繳交尾數或向銀行申請按揭貸款。買家需要根據合同約定時間，向發展商支付餘款；若選擇按揭貸款，銀行會將尾數直接轉入發展商帳戶。當買家收到發展商的入伙通知書後，就可以在指定時間內辦理收樓手續，收樓時要支付房屋維修基金、物業管理費等。另外，買家亦要向政府部門申請產權轉移過戶登記，並在指定日期取得產權證書，才完成整個買樓程序。

驗樓報告圖文並茂 驗兩次助執漏

如果未來準備收樓，但沒有時間在內地隔離，唯有選擇坊間提供收樓服務的公司或委託內地有業務的律師行辦理。事實上，去年有不少港商在內地開設代為收樓、驗樓及託管服務的公司，為未能來回內地的港人提供服務。程序上，需要將收樓通知書等相關文件發給代辦機構，有關機構會致電發展商，以確認物業是否能代收及是否需要公證。如須公證，業主可以透過代辦機構委託公證，或透過香港公證律師行辦理。其後業主需支付收樓相關物業費用，包括物業維修基金、預存物業管理費用等，有關機構就會與發展商預約收樓時間。

一般而言，會建議同時選取驗樓服務，坊間機構完成驗樓後，會有一份驗樓的文字報告及影片報告，並且會將報告同時發送給發展商及買家。值得留意的是，業主最好選擇驗兩次樓，因為大多數情况下，內地新樓都有需要修葺，但一些發展商即使收到修葺要求，可能會無視或未完成修葺就倉卒交樓。因此，建議置業人士最好驗兩次樓。在驗樓時，一般會檢查新居的冷氣、全屋電掣能否通電、來去排水、地漏、排水管道有否漏水、廚房抽油煙機吸力、全屋牆壁及地磚有否出現空心及鬆動等。

除此之外，如果希望日後返回內地時已經能入住新居，坊間一些公司亦會提供入伙服務，代業主開通新屋的水電、天然氣、網絡、電視服務，以及代收家俬及家電等，連同收樓、兩次驗樓及開通等服務，價錢亦不用1萬港元。倘若物業用作投資，如長期出租或民宿之用，內地亦有公司專門協助代為管理及出租。

收樓驗樓連開通 宜選「一條龍」服務

受疫情影響，這類代辦管家服務公司愈來愈多，在選擇時要留意公司口碑，最好選擇一條龍服務，方便處理一切物業問題。如果還是希望親身前往當地驗收，部分發展商容許延遲收樓，業主可事先向發展商查詢。但要留意，業主通常需要在收樓通知書日起繳交管理費。親身驗收的好處是費用較找人代勞更便宜，自己親自在內地辦理公證的費用為樓價的0.3%，而坊間每次驗樓服務只是數百元人民幣起。

明報記者 黃清瑤

[活在灣區]