大灣區GBA專題：穗深新盤價挫 大單位抗跌力強

根據2021年12月內地70大中城市商品住宅銷售價格顯示，深圳樓價按月跌0.1%，廣州亦跌0.6%，兩地12月樓價分別按年增長3.3%及5%，遠低於昔日大幅增長逾10%；二手住宅售價亦按月跌0.3%至0.4%。

數據顯示，90至144平方米的物業跌幅較深，相反144平方米以上物業抗跌能力高，在現時市况下，錄得較強升幅。

中山珠海二手樓價升

中山及珠海是不少港人近年熱中置業的城市，中山樓價低水，生活節奏休閒慢活，而且較多民生商舖，適合用來退休。根據內地房地產網頁安居客的數據顯示，2月份中山一手樓價為每平方米14,576元（人民幣，下同），與上月持平。二手樓價為每平方米11,585元，較上月輕微上升0.76%。

珠海是大灣區未來另一個經濟及商業發展重心，2月份一手樓價為每平方米25,835元，較1月輕微下跌0.04%。二手樓價為每平方米23,871元，較上月升0.17%及較去年同期大升10.77%。

這兩個港人熱中置業的內地城市，樓價升幅比昔日大幅放緩，此時入市是否良機呢？去年12月中，中國國統局發言人付凌暉表示，「部分城市受人口流出、經濟發展困難等多重因素影響，房地產市場下行壓力有所增加。下階段，還按照中央要求，堅持『房住不炒』的定位，堅持購租並舉，加快發展長租房市場，推進保障住房建設，支持商品房市場更好滿足購房者合理住房需求。因城施策，促進房地產業良性循環和健康發展。」

由此可見，內地樓市未來難以大升，但長久以來樓市是內地經濟增長的一個重要指標，未來樓市走勢趨向橫行發展，有意置業並用作退休人士，不妨在現階段了解在內地哪個城市及區域置業，以待通關後入市。

[活在灣區]